بارہمولہ اُوڑی قومی شاہراہ پر مسلسل لینڈ سلائیڈنگ کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا
بارہمولہ اُوڑی قومی شاہراہ جمعرات کو ایک اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بند رہی۔ پچھلے 20 دنوں میں اس طرح کا تیسرا واقعہ رپورٹ ہوا
Published : January 9, 2026 at 5:35 PM IST
بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ڈپٹی کمشنر مینگا شیرپا نے کہا کہ بارہمولہ پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال عارضی ہے اور سڑک کی کھدائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسے حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کے ذریعہ سڑک کو چوڑا کرنے کے جاری منصوبے کی وجہ سے اوڑی-بارہمولہ سڑک پر بار بار ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات کے پیدا ہوئے ہیں۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے کہا کہ پہاڑی سڑکوں کی تعمیر کے دوران اس طرح کے مسائل عام ہیں اور اسے ایک غیر معمولی ترقی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہئے۔انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پہاڑی سڑک بنائی جاتی ہے یا چوڑی کی جاتی ہے تو ایسے مسائل بار بار ہوتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھدائی کے بعد عموماً ڈھلانوں کو مستحکم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ کھدائی کا عمل پہاڑی کے قدرتی استحکام کو متاثر کرتا ہے اور ڈھلانوں کو مکمل طور پر مستحکم ہونے میں عام طور پر ایک سے دو سال لگتے ہیں۔
منگا شیرپا نے کہا کہ خطرات کو کم کرنے کے لیے ڈھلان کے استحکام کے کئی اقدامات پہلے سے موجود ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ تقریباً 200 میٹر تک کھدائی کا کام ابھی باقی ہے اور باقی ماندہ کٹنگ کا کام ایک ماہ میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ کھدائی مکمل ہونے کے بعد، بی آر او اور متعلقہ ایجنسیاں ڈھلان کے استحکام کے مکمل اقدامات کریں گی۔ اس کے بعد ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔
آپ کو بتادیں کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران، اُوڑی-بارہمولہ سڑک، سرحدی شہر اُوڑی کو بارہمولہ ضلع سے جوڑنے والا ایک اہم رابطہ، کھدائی کے کام کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وقفے وقفے سے ٹریفک میں خلل پڑا، جس سے مسافروں میں حفاظتی خدشات پیدا ہوئے۔
بارہمولہ اُوڑی قومی شاہراہ جمعرات کو ایک اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بند رہی۔ پچھلے 20 دنوں میں اس طرح کا تیسرا واقعہ رپورٹ ہوا، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تازہ مٹی کا تودہ ہائی وے سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے حکام کو احتیاطی اقدام کے طور پر اس راستے پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو فوری طور پر روکنا پڑا۔
بارہمولہ – اُوڑی قومی شاہراہ پر صرف 20 دنوں میں یہ تیسرا واقعہ تھا، اس سے پہلے کی دو سلائیڈ کے بعد جس نے ٹریفک کو مکمل طور پر روک دیا اور متبادل راستوں سے موڑ دیا۔صرف ایمرجنسی گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام معمول کی ٹریفک روک دی گئی۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ واقعے کے فوراً بعد روڈ کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا، ملبہ ہٹانے اور متاثرہ علاقے کو مستحکم کرنے کے لیے اہلکاروں اور مشینری کو متحرک کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سے لینڈ سلائیڈنگ کے سبب عوام کو کافی مسائل درپیش ہیں اور اس دوران ایک مقامی کنٹریکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے اور ہماری نفری یہاں پر کام پر لگی ہے ۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو کسی بھی مشکلات سے گزرنا نہ پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی سڑک کو چلنے پھرنے کے قابل بناتے ہیں۔