جنوبی کشمیر ریلوے منصوبہ روکنے پر عوام کا مرکز سے اظہارِ تشکر، مستقل منسوخی کا مطالبہ
Published : February 4, 2026 at 6:29 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ اور اس کے مضافاتی علاقوں کے مکینوں نے مجوزہ اننت ناگ۔پہلگام ریلوے منصوبے کو مؤخر (ہولڈ) رکھنے پر مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے ایک بڑی راحت ثابت ہوا ہے، تاہم انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کو محض روکنے کے بجائے مستقل طور پر منسوخ کیا جائے تاکہ لوگوں میں پائی جانے والی بے یقینی مکمل طور پر ختم ہو سکے۔
مقامی باشندوں کے مطابق مجوزہ ریلوے لائن کی الائنمنٹ ان کی روزمرہ زندگی، روزگار اور معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقے کے بیشتر لوگ زراعت، باغبانی، سیاحت اور چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہیں، اور اگر یہ منصوبہ نافذ کیا گیا تو ان کے روزگار کے ذرائع شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام اس منصوبے کی مستقل منسوخی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے رہے ہیں۔
لوگوں نے اس بات پر زور دیا کہ منصوبے کو صرف روک کر رکھنا مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے کیونکہ اس سے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار رہتی ہے۔ ان کے مطابق اگر منصوبہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو عوام کو ذہنی سکون حاصل ہوگا اور وہ اپنی معاشی سرگرمیوں پر بھرپور توجہ دے سکیں گے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس منصوبے کے خلاف ماضی میں متعدد بار احتجاجی مظاہرے کیے جا چکے ہیں جن میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ کئی سیاسی و سماجی تنظیموں نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے مختلف فورمز پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی کئی مرتبہ زیرِ بحث آ چکا ہے، جس سے اس مسئلے کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
علاقہ مکینوں نے ایک بار پھر اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوامی جذبات اور مقامی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے مجوزہ اننت ناگ۔پہلگام ریلوے منصوبے کو مستقل طور پر منسوخ کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف مقامی لوگوں کے روزگار اور طرزِ زندگی کا تحفظ ممکن ہوگا بلکہ علاقے میں اعتماد اور استحکام کو بھی فروغ ملے گا۔