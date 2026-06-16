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بارہمولہ کے سوپور قصبے کے مومناباد علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالی کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا
مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس وقت سڑک کے مختلف جگہوں پر پانی جمع ہوا ہے۔
Published : June 16, 2026 at 3:14 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور قصبے کے مومن آباد علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالی اور ناخئز ڈارینئج سسٹم کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس علاقے میں گزشتہ بیس سالوں سے مقیم ہیں اور ہم نے کئی بار متعلقہ حکام ہے گزارش کی ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام کو روک دیا گیا۔ اگر چہ متعلقہ آر اینڈ بھی محکمہ نے اس کام کو شروع کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مکمل کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہم کو مشکلات سے گزرنا نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو چلنے پھرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بچے اسکول بھی نہیں جاسکتے ہیں۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس وقت سڑک کے مختلف جگہوں پر پانی جمع ہوا ہے اور جگہ جگہ پر گھڑے ہوۓ ہیں۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ ہماری مانگ ہے کہ جو علاقے میں سنٹرل ڈرینیج بنا ہے اس کو مین ڈرینیج کے ساتھ جوڑا جائے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہوسکتا ہے۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ اگر چہ موجودہ ایم ایل اے سوپور اس وقت سوپور کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کافی سرگرم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس علاقے کی صرف توجہ دیں تاکہ ہماری مشکلات دور ہوں۔
اس ضمن میں جب ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے محکمہ آر اینڈ بے کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کہ تو وہاں پتاہ چلا کہ اس علاقے میں کام جاری تھا اور سنٹرل ڈرینج کو مکمل کیا گیا ہے لیکن ایک حصہ کو پختہ طور پر مین سڑک کے ساتھ جوڑنا ہے۔