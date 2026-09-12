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میرواعظ عمر فاروق کی ایرانی صدر سے ملاقات، کہا۔۔"امن کا قیام صرف انصاف کے ذریعے ہی ممکن"
نئی دہلی میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جمعہ کی شام بھارتی مذہبی رہنماؤں، دانشوروں اور کاروباری شخصیات کے ایک وفد سے ملاقات کی۔
By ANI
Published : September 12, 2026 at 7:45 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے درمیان، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین میرواعظ عمر فاروق نے جمعہ کے روز امن، سفارت کاری اور انصاف کے لیے پرزور اپیل کی۔ انہوں نے کہا، "امن کا قیام صرف انصاف کے ذریعے ہی ممکن ہے۔"
برکس سربراہی اجلاس کے سلسلے میں نئی دہلی پہنچنے والے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ہندوستانی مذہبی نمائندوں، دانشوروں اور کاروباری رہنماؤں کے وفد کے درمیان اعلیٰ سطحی ملاقات کے بعد 'اے این آئی' سے گفتگو کرتے ہوئے میرواعظ عمر فاروق نے عالمی استحکام کی اشد ضرورت پر زور دیا۔
#WATCH | Delhi: On the interaction with the Iranian President Masoud Pezeshkian, Mirwaiz Umar Farooq says, "Looking at the interaction that took place here today—where various religious leaders, representatives from business ventures, and intellectuals gathered—one point has… pic.twitter.com/fw30tvupSr— ANI (@ANI) September 11, 2026
میرواعظ نے کہا، "آج یہاں ہونے والی بات چیت میں مختلف مذہبی رہنما، کاروباری نمائندے اور دانشور شامل تھے اور غور کرنے سے ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ موجودہ حالات میں، اور اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ نئی دہلی میں عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں برکس کا ایک اہم اجلاس جاری ہے، سب سے اہم پیغام امن کا ہی ہونا چاہیے۔"
انہوں نے تہران اور وسیع تر خطے کو نشانہ بنانے والی جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی کی شدید مذمت کی۔
میرواعظ نے کہا، "امن کا قیام صرف انصاف کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آج ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر غلط ہے—خاص طور پر جس انداز میں امریکہ نے ان پر جنگ مسلط کی ہے۔ مزید برآں، فلسطین اور لبنان میں رونما ہونے والے واقعات عالمی سطح پر افراتفری کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔"
صدر پزشکیان کے خطاب کے اہم خیالات کی تائید کرتے ہوئے، میرواعظ نے تنازع کے بجائے انسانی اقدار کی طرف واپسی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، "ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یہاں ایک اہم پیغام دیا۔۔ اگر ہمیں امن کے لیے کام کرنا ہے تو انسانیت کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس تناظر میں، ہمارا ماننا ہے کہ موجودہ دور جنگ کا نہیں بلکہ بات چیت اور سفارت کاری کا متقاضی ہے۔ لہٰذا، انسانی اقدار پر یقین رکھنے والے ہر شخص کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ اب جنگ ختم کرنے اور امن و مذاکرات کو اپنانے کا وقت آ گیا ہے؛ عالمی سطح پر پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کو حل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔"
ہندوستان اور ایران کے تعلقات اور بین الاقوامی طاقتوں کی وسیع تر ذمہ داری پر بات کرتے ہوئے، انہوں نے علاقائی تشدد کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اجتماعی کارروائی پر زور دیا۔ میرواعظ نے زور دیتے ہوئے کہا، "موجودہ حالات کے پیشِ نظر، میرا ماننا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے—خواہ وہ ایران میں ہو یا فلسطین میں؛ اب عملی اقدام کا وقت آ گیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "ہمارا خیال ہے کہ تمام عالمی طاقتوں کی جانب سے ایک مضبوط پیغام جانا چاہیے: جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے اور بات چیت و سفارت کاری کو موقع دیا جانا چاہیے تاکہ امن کے لئے عمل اقدامات کا آغاز ہو سکے۔"
#WATCH | Delhi: On the BRICS Summit 2026, Haji Syed Salman Chishty, Gaddi Nashin of Ajmer Sharif Dargah, says, " ... today, as part of the brics summit, all the spiritual leaders across india are here, and the message has always been there from kashmir to kanniyakumari, for… pic.twitter.com/b2OsRt5XJ1— ANI (@ANI) September 11, 2026
اجمیر شریف درگاہ کے گدی نشین حاجی سید سلمان چشتی نے برکس سربراہی کانفرنس کے دوران عالمی ہم آہنگی، انصاف اور آفاقی بھائی چارے کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات کے بعد 'اے این آئی' سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے بھارت سے جنم لینے والی لازوال روحانی اقدار پر زور دیا۔
حاجی سید سلمان چشتی نے کہا، "آج، برکس سربراہی کانفرنس کے سلسلے میں، پورے بھارت سے روحانی رہنما یہاں موجود ہیں؛ صدیوں سے کشمیر سے کنیا کماری تک یہی پیغام رہا ہے کہ سب سے محبت کی جائے اور کسی سے نفرت نہ کی جائے۔"
اس اہم سربراہی کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کی میزبانی میں بھارت کے عالمی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے، انہوں نے دنیا بھر میں ناانصافی کے خلاف سخت موقف اپنانے پر زور دیا۔
چشتی نے مزید کہا، "میرا ماننا ہے کہ اس سے ایک شاندار پیغام جاتا ہے کہ پوری دنیا بھارتی سرزمین پر موجود ہے—برکس سربراہی کانفرنس جاری ہے، عالمی رہنما یہاں موجود ہیں—اور آج کا پیغام بالکل واضح ہے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ناانصافی کا جواب دیا جائے گا، اور بھارت نے ہمیشہ انصاف، ہمدردی، رحم اور اتحاد کی اقدار کو برقرار رکھا ہے۔" انہوں نے 'وسودھیو کٹمبکم' (دنیا ایک خاندان ہے) کے قدیم تصور کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات ختم کی اور کہا، "پوری دنیا ایک خاندان ہے، اور ہم سب مل کر سب کی خدمت کر رہے ہیں۔"
#WATCH | Delhi: On the interaction with the Iranian President Masoud Pezeshkian, Jain spiritual guru Acharya Lokesh Muni says, " all eyes are on india. during the brics summit taking place here, i extended an invitation to the president of iran, proposing that we hold a… pic.twitter.com/LnVodvENJ4— ANI (@ANI) September 11, 2026
عدم تشدد کے علمبردار دیگر ہندوستانی مذہبی رہنماؤں نے بھی اس تقریب میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جین روحانی پیشوا آچاریہ لوکیش منی نے بتایا کہ انہوں نے صدر پزشکیان کو تہران میں امن کے لیے ایک بین الاقوامی اقدام کی میزبانی کرنے کی باضابطہ دعوت دی ہے۔
آچاریہ لوکیش منی نے کہا، "سب کی نظریں بھارت پر ہیں۔ یہاں منعقد ہونے والی برکس سربراہی کانفرنس کے دوران، میں نے ایران کے صدر کو تجویز دی کہ ایران میں اپنی نوعیت کی پہلی امن کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور مذہبی رہنما، ہمارا ماننا ہے کہ جنگ، تشدد اور دہشت گردی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہیں، ہر مسئلے کو بات چیت، مکالمے اور امن کی کوششوں کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔۔۔ اسی لیے میں نے ایران کے صدر کو دعوت دی، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے خوشی خوشی یہ دعوت قبول کر لی۔ بہت جلد، ہم—مذہبی رہنما اور دنیا بھر سے امن پسند لوگ—ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے۔ ہم بات چیت اور مکالمے کے ذریعے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔"
President Masoud Pezeshkian, who is in New Delhi to attend the 18th BRICS Summit, met with a group of Indian religious leaders, intellectuals and businesspeople on Friday evening, 20 Shahrivar 1405. https://t.co/qyNxBk8oQx— Iran in India (@Iran_in_India) September 11, 2026
بھارت میں ایرانی سفارت خانے نے 'ایکس' پر پزشکیان کی ملاقات کے حوالے سے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، " برکس کی 18ویں سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دہلی میں موجود صدر مسعود پزشکیان نے جمعہ کی شام بھارتی مذہبی رہنماؤں، دانشوروں اور کاروباری شخصیات کے ایک وفد سے ملاقات کی۔"
اس سے قبل، اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی بات چیت ثقافت، ٹیکنالوجی، تجارت، سائنس اور معیشت جیسے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان مزید تعاون کی راہ ہموار کرے گی۔
وزیراعظم مودی نے جمعہ کو نئی دہلی میں برکس سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایرانی صدر سے ملاقات کی۔ یہ دو ہفتوں سے بھی کم عرصے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری ملاقات تھی، اس سے قبل وہ 31 اگست کو بشکیک میں ایس سی او سربراہی کانفرنس کے دوران ملے تھے۔
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