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پی ڈی پی کا سرینگر میں احتجاج، ریزرویشن پالیسی پر کمیٹی رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ
احتجاج کی قیادت پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے کی جبکہ اس میں ایم ایل اے بڈگام آغا منتظر مہدی نے بھی قیادت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 5:26 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): ریزرویشن پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت سے ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔
پی ڈی پی رہنما اور محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے ہفتہ کو ریزرویشن پالیسی کے خلاف سرینگر میں احتجاج کی قیادت کی۔ احتجاج میں پی ڈی پی لیڈران و کارکنان اور درجنوں طلبہ و نوجوان کارکنوں نے شرکت کی۔ احتجاجیوں نے پلے کارڈس اٹھا رکھے تھے جن پر "سب کمیٹی کی رپورٹ پیش کرو" کے نعرے درج تھے ۔
یاد رہے کہ جموں کشمیر ریزورویشن پالیسی کےخلاف پی ڈی پی سمیت دیگر سیاسی و سماجی خاص کر طلبہ کی جانب سے احتجاج کے بعد عمر عبداللہ حکومت نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی تھی جنہیں اس حوالہ سے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ پی ڈی پی نے این سی حکومت سے ذیلی کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر لانے کی کا مطالبہ کیا ہے۔
احتجاج میں شامل طلبہ نے اوپن میرٹ امیدواروں کے لیے دستیاب مواقع میں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ ریزرویشن نظام کا جائزہ لینے کے عمل میں شفافیت کا مطالبہ کیا۔
پی ڈی پی لیڈر التجا نے مطالبہ کیا کہ ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے اور اسے معقول بنانے کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ مزید تاخیر کے بغیر عوام کے سامنے لائی جائے۔ انہوں نے کہا: "طلبہ اور ملازمت کے خواہشمند افراد کو یہ جاننے کا جائز حق حاصل ہے کہ ایسے معاملے پر کیا سفارشات پیش کی گئی ہیں؟ جو براہِ راست ان کے تعلیمی اور روزگار کے مواقع کو متاثر کرتے ہیں۔"
مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ رپورٹ کو عوامی سطح پر جاری کیا جائے اور حکومت اوپن میرٹ امیدواروں کے خدشات کو شفاف اور مشاورتی عمل کے ذریعے دور کرے۔
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