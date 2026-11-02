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پی ڈی پی کا یومِ تاسیس: تقریب میں شرکت کے لیے پلوامہ سے پی ڈی پی کارکنان سری نگر روانہ
عوام کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ ان توقعات پر پورا اترنے پارٹی کو مزید مضبوط بنانا ہوگا: غلام محمد شاہور
Published : November 2, 2026 at 11:01 AM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): سرینگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے یومِ تاسیس کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کے لیے جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع سے پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد سرینگر کا رخ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع پلوامہ سے بھی سینکڑوں پی ڈی پی کارکنان، پارٹی کے ضلع صدر اور دیگر سینئر رہنماؤں کی قیادت میں سرینگر کے لیے روانہ ہوئے۔
تفصیلات کے مطابق پی ڈی پی کے یومِ تاسیس کو لے کر پارٹی کارکنان اور رہنماؤں میں خاصا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنان صبح ہی پلوامہ میں جمع ہوئے، جہاں سے وہ اجتماعی طور پر سرینگر کی جانب روانہ ہوئے تاکہ یومِ تاسیس کی تقریبات میں شرکت کرکے پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی اور عزم کا اظہار کر سکیں۔
پارٹی کو مزید مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی ضلع صدر پلوامہ غلام محمد شاہور نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں اور ان توقعات پر پورا اترنے کے لیے پارٹی کو مزید مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کریں
انہوں نے کہا کہ پارٹی کی اصل طاقت اس کے کارکنان ہیں، جو زمینی سطح پر عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پی ڈی پی کو نچلی سطح پر مزید فعال اور مستحکم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عوامی سطح پر پارٹی کی موجودگی کو مضبوط کیا جا سکے۔
پارٹی سے عوامی وابستگی کو مستحکم کرنا اہم مقصد
غلام محمد شاہور نے مزید کہا کہ یومِ تاسیس کی تقریبات میں شرکت کے لیے جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان سرینگر پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تقریبات کا مقصد نہ صرف پارٹی کے قیام کے دن کو منانا ہے بلکہ کارکنان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرکے پارٹی کے نظریات، سیاسی عزم اور عوامی وابستگی کو مزید مستحکم کرنا بھی ہے۔
جموں و کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پارٹی کارکنان اسی جذبے اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے عوامی مسائل کے حل اور جموں و کشمیر کے لوگوں کی توقعات کی ترجمانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ قابلِ ذکر ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہر سال اپنا یومِ تاسیس مناتی ہے، جس میں پارٹی رہنما، کارکنان اور حامی بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ اس سال بھی سرینگر میں منعقد ہونے والی تقریبات کے لیے مختلف اضلاع سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔