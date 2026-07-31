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پی ڈی پی ریاستی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی، شیخ رشید
شیخ عبدالرشید ترالی نے کہا کہ پانچ اگست دو ہزارانیس کوہماری ریاست کی غیر قانونی طریقےسے شناخت چھینی گئ اورہمارے حقوق کو سلب کردیا گیا۔
Published : July 31, 2026 at 7:36 PM IST
ترال(شبیر بٹ): پی ڈی پی آنے والے پانچ اگست کو یوم سیاہ کے طور منائے گی اور اس روز احتجاج کرکے اپنی بات دہلی کے حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار پی ڈی پی کے سینیر لیڈر شیخ عبدلرشید ترالی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی انٹرویو کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو ہماری تاریخی ریاست کو غیر قانونی طریقے سے اسکی شناخت چھینی گئ اور ہمارے حقوق کو سلب کر دیا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری طریقے سے پانچ اگست کو پرامن احتجاج کریں گے کیونکہ جس طریقے سے ایک خود مختار ریاست کو یو ٹی میں تبدیل کرکے غیر قانونی طریقے سے جو حقوق چھینے گیے اسکی مثال تاریخ نہیں ملے گی ۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی پی ریاستی درجے کی بحالی کے ساتھ ساتھ دیگر حقوق کی بازآبادکاری کے لیے پرامن ا حتجاج درج کرنے کا پروگرام کر رہی ہے۔
دہلی میں جنتر منتر پر این سی کی جانب سے حالیہ احتجاج کو ڈرامے بازی قرار دیتے ہوے شیخ رشید نے بتایا کہ عمر عبدللہ نے جنتر منتر جاکر ڈرامہ رچایا کیونکہ انتخابات سے قبل اس شہزادے نے یو ٹی میں انتخاب نہ لڑنے کا اعلان کیا تھا تاہم بعد ازاں الیکشن بھی لڑے اور وزیر اعلی بھی بنے۔
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پاکستان کے زیر انتظامیہ کشمیر میں پرتشدد حالات پر بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے بتایا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں حالات تشویشناک ہیں اور اس بارے میں بحالی امن کے اقدامات وقت کا تقاضہ ہے کیونکہ امن کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے اور پی ڈی پی ہمیشہ امن کی بحالی کے لیے اقدامات کی وکیل رہی ہے۔