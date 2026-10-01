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پی ڈی پی میڈیا سینسر شپ کی مخالفت کرے گی: ایم ایل اے ترال
رکن اسمبلی ترال رفیق نایک نے دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت آزادانہ صحافت میں یقین رکھتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 1, 2026 at 7:33 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : جموں کشمیر میں "میڈیا پالیسی" کے تذکرے کے بعد سیاسی اور سماجی سطحوں پر اس حوالہ سے ایک بحث کا آغاز ہوا ہے۔ جہاں حزب اقتدار اس فیصلے کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں حزب اختلاف خصوصاً پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں و کشمیر حکومت کی مجوزہ نئی میڈیا پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
پی ڈی پی لیڈر وممبر اسمبلی ترال، رفیق احمد نایک، نے مجوزہ سنسرشپ کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ "پی ڈی پی، آزاد پریس میں یقین رکھتی ہے اور اس حوالے سے کسی بھی ایسے قانون کی سختی سے مخالفت کی جائے گی جو آزاد صحافت کے منافی ہوگا۔" ایم ایل اے ترال نے ان باتوں کا اظہار آج سب ڈسٹرکٹ اسپتال، ترال، میں آنکھوں کی بیماریوں میں کام آنے والی "فاکو مشین" کا افتتاح کر نے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
رفیق نایک کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے سرکار اور سماج کو زمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور اس حوالے سے ممبران اسمبلی کو بھی جوابدہ بنانا وقت کی ضرورت ہے کیونکہ گزشتہ دنوں اسمبلی میں جو ویڈیو دو ممبران اسمبلی کا وائرل ہوا اُس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ "ہمیں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔"
رفیق احمد نایک نے مزید کہا کہ "صحافتی برادری کو بھی صحافتی اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ صحافت معاشرے کا آیینہ ہوتا ہے ۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے گردش کرنے والے مواد کے حوالے سے سیاسی جماعتوں اور عوامی نمائندوں کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور یہی وقت کا تقاضا ہے۔
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