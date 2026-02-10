ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کی حکومت ہر محاز پر ناکام ہو چکی: پی ڈی پی یونٹ ترال
حزب اختلاف کی جانب سے منفی پروپیگنڈہ سے پردہ اٹھانے کے لیے پی ڈی پی زون ترال کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 10, 2026 at 10:28 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): پی ڈی پی زون ترال کی جا نب سے آج ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں زونل صدر ترال محمد ایوب نائک، شیخ رشید آزاد احمد رنگریز، عبدالرشید مظفر احمد، محمد مقبول، اعجاز کیلی اور دیگر عہدیداران شامل ہوے۔
پریس کانفرنس میں رکن اسمبلی ترال کی جانب سے اٹھاے گیے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی اور کہا گیا کہ پارٹی ترال کی مجموعی بہتری کے لیے کام کرے گی۔
اس موقع پر زونل صدر ترال محمد ایوب نائک نے بتایا کہ ان کے میڈیا کے سامنے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حزب اختلاف لیڈروں کی جانب سے منفی پروپیگنڈا کو لیکر اپنی بات سامنے رکھی جا سکے۔
انھوں نے کہا کہ ای سروس بس سروس شروع ہونے پر بے جا تنقید کی جارہی ہے حالانکہ اس سے سومو سروس پر بلکل ہی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ترال میں پی ڈی پی کے سیاسی مخالفین غیر ضروری مدعوں کو لیکر سیاست کر رہے ہیں۔
اس موقع پر شیخ عبدالرشید نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ہر محاز پر ناکام ہو چکی اور اب وہ اسمبلی میں حزب اختلاف کے سوالوں سے بچنے کیلئے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں کیونکہ انتخابات کے موقع پر جو منشور جاری کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اب اسمبلی کو مچھلی بازار میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔
