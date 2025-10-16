ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ڈی پی، راجیہ سبھا انتخابات میں این سی کی مشروط حمایت کرے گی: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے کہاکہ اگر حکومت اسمبلی میں اہم بلز کی حمایت کرے تو راجیہ سبھا انتخابات میں این سی کی تائید کی جاسکتی ہے۔
سرینگر : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے جمعرات کو کہا کہ ان کی پارٹی راجیہ سبھا انتخابات میں حمایت فراہم کرے گی بشرطیکہ حکومت جموں و کشمیر اسمبلی میں پی ڈی پی کی جانب سے پیش کیے گئے زمین کے حقوق بل اور ڈیلی ویجرز کی باقاعدہ تقرری کے بل کی حمایت کرے۔
انہوں نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان سے فون پر رابطہ کیا اور پی ڈی پی کی حمایت طلب کی۔ ان کی پارٹی اس معاملے پر غور کرے گی۔ محبوبہ مفتی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوے کہا کہ “فاروق صاحب نے مجھے فون کیا اور راجیہ سبھا انتخابات میں پی ڈی پی کی حمایت مانگی۔ پارٹی میں اس معاملے پر غور کیا جائے گا۔
مبحوبہ مفتی نے مزید کہا کہ ’ہماری جانب سے زمین کے حقوق اور ڈیلی ویجرز سے متعلق اہم بل اسمبلی میں پیش کیے ہیں۔ اگر حکومت ان بلز کی منظوری میں تعاون کرے تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔” پی ڈی پی طویل عرصے سے زمین کی ملکیت سے متعلق اصلاحات اور عارضی ملازمین کی مستقلی کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گئے تو ان سے ہزاروں خاندانوں کو، خصوصاً دیہی علاقوں اور عارضی سرکاری ملازمین کو فائدہ پہنچے گا۔ دریں اثنا، نیشنل کانفرنس جس نے حال ہی میں پی ڈی پی کی حمایت مانگی ہے، نے تاحال اس تجویز پر باضابطہ ردعمل نہیں دیا ہے۔
یہاں یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ پی ڈی پی نے گزشتہ اسمبلی اجلاس میں شراب بندی اور ڈیلی ویجز کی باقاعدگی سے متعلق بل بھی پیش کیے تھے۔ ان بلز کے مالی اثرات کافی اہم ہیں، جبکہ پارٹی نے اسی اجلاس میں زمین کی باقاعدگی سے متعلق ایک بل بھی پیش کیا ہے۔