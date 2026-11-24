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پی ڈی پی شیش ناگ کا بہانہ بناکر کشمیر کے امن کو آگ لگانا چاہتی ہے، الطاف ٹھوکر
لطاف ٹھوکر نے کہا کہ شیش ناگ علاقے میں کام بی آر او نے قواعد وضوابط کو مدنظر رکھنے کے بعد ہی شروع کیا ہے۔
Published : November 24, 2026 at 8:51 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) شیش ناگ علاقے میں مشینری کو کام پر لگانے کا ویڈیو کل سے وائرل ہونے کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر موضوع بحث بن چکا ہے۔جہاں پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے وہاں جاکر صورتحال کا جایزہ لینے کی کوشش کی حالانکہ پولیس نے انھیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔
بی جے پی نے کہا ہے کہ پی ڈی پی ایک بار پھر کشمیر کو آگ کے شعلوں کی نذرکرنا چاہتی ہے۔ پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھوکر نے آج ترال میں میڈیا کو بتایا کہ شیش ناگ علاقے میں کام بی آر او نے قواعد وضوابط کو مدنظر رکھنے کے بعد ہی شروع کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ تاہم محبوبہ مفتی چاہتی ہیں کہ یہاں بھی ہندو مسلم تنازعہ دوبارہ ہو۔
ٹھوکر کا کہنا ہے کہ زیادہ عقیدت مند یہاں آئیں گے اور کشمیر کی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔لیکن پی ڈی پی ایسا نہیں چاہتی کیونکہ اس پارٹی نے ہمیشہ علاحدگی پسند ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے کھوکھلے نعروں سے عوام کا استحصال کیا ہے۔
الطاف ٹھوکر نے دعویٰ کیا کہ مشکل سے کشمیر میں حالات معمول پر آئے ہیں لیکن پی ڈی پی یہاں ایک بار پھر علاحدگی پسند سوچ کو فروغ دینا چاہتی ہے اور اس جنت نما وادی کو جہنم بنانا چاہتی ہے۔