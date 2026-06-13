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کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے پی ڈی پی ذمہ دار، جنید میر
جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈرجنید میر نےکہا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کی راہ ہموار کی ہے۔
Published : June 13, 2026 at 1:57 PM IST
ترال (شبیر بٹ): اپنی پارٹی کے لیڈر جنید میر نے ترال میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں وکشمیر کے اندر فی الوقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جو غیر یقینی سیاسی صورتحال موجود ہے ان کے لیے پی ڈی پی ذمہ دار ہے، آج اس پارٹی کے لیڈر جگہ جگہ شالی کے کھیتوں میں پنیری لگاکر پیڈی پالیٹکس کر رہے ہیں۔
تاہم عوام کو معلوم ہے کہ کشمیر میں جگہ جگہ جو مسائل نظر آرہے ہیں وہ اسی پارٹی کی دین ہے کیونکہ اس پارٹی نے بھاجپا کے ساتھ اتحاد کرکے یہاں بھاجپا کو اپنے عزائم کو حاصل کرنے میں راہ ہموار کی اور اب پارٹی لیڈران ٹریکٹر پر چڑھ کر تصویر کشی کر رہے ہیں جنید میر نے مزید بتایا کہ ترال علاقے میں نیشنل کانفرنس کا پتہ اب صاف ہو رہا ہے کیونکہ نوائے صبح میں بیٹھے چند لوگ اپنی مرضی سے پارٹی چلانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہےکہ ان پالیسیوں کی وجہ سے برسوں کے این سی ورکرز پارٹی چھوڈ رہے ہیں۔
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اور پارٹی اب علاقے سے صاف ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی نے بٹ فیملی کو دھوکہ دیا جنہوں نے این سی کے لیے تین جانیں نچھاور کی لیکن بدلے میں ان کو کیا ملا اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی یہاں ختم ہو ری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھتے ہوئے اپنی پارٹی میں شمولیت کی اور شکر ہے کہ پارٹی نے انہیں ذمہ داری سونپی جس کو وہ نبھا رہے ہیں۔