جموں و کشمیر اسمبلی نے راجیہ سبھا انتخابات سے قبل بجلی کے واجبات کی معافی سے متعلق پی ڈی پی کی تجویز کو قبول کر لیا
Published : October 21, 2025 at 10:14 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اسمبلی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی طرف سے پیش کردہ ایک قرارداد پر غور کرے گی جس میں گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے تمام واجب الادا چارجز کو یکمشت معاف کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سات روزہ اجلاس 23 اکتوبر سے شروع ہونے والا ہے۔
یہ اس وقت ہوا جب حکمراں نیشنل کانفرنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پی ڈی پی، آزاد امیدواروں اور جیل میں بند عام آدمی پارٹی کے اکلوتے ایم ایل اے پر راجیہ سبھا انتخابات میں چوتھی نشست جیتنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پہلی تین سیٹیں نیشنل کانفرنس کے لیے آسان معلوم ہوتی ہیں، لیکن بی جے پی چوتھی سیٹ پر ایک ہی جیت حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں لگائے گی، کیونکہ بی جے پی کے جموں و کشمیر کے صدر اس سیٹ پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان اور ایم ایل اے تنویر صادق کو یقین ہے کہ پارٹی چاروں سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ پی ڈی پی، جس کے تین ایم ایل اے ہیں، نے اسمبلی میں اپنے بلوں کو پاس کرانے کے لیے این سی کے ڈالے گئے ووٹوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسمبلی سیکرٹریٹ نے پی ڈی پی ایم ایل اے میر محمد فیاض کی طرف سے پیش کردہ ایک نجی تحریک کو قبول کر لیا ہے، جس کا مقصد گھریلو صارفین کے لیے تمام بقایا بجلی کے بلوں پر یک وقتی معافی فراہم کرنا ہے۔
بل کو اسمبلی کیلنڈر میں درج ہونے سے پہلے ووٹنگ ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ قواعد کے مطابق، حق یا مخالفت میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد اس بات کا تعین کرے گی کہ بل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل ہوگا یا نہیں۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ووٹنگ کا عمل اسمبلی سیکرٹری کے دفتر کے کمرے میں 22 اکتوبر کو سیشن سے ایک دن پہلے شام 4 بجے ہوگا۔
مارچ میں اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں، زمین کے حقوق اور یومیہ اجرت والے مزدوروں کو باقاعدہ بنانے سے متعلق پی ڈی پی کے دو بلوں پر غور نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس بار، پارٹی انہیں منظور کرانے کے لیے راجیہ سبھا انتخابات میں حمایت پر انحصار کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے لیے، پی ڈی پی کے تین ایم ایل اے آخری اور چوتھی سیٹ جیتنے کے لیے اہم ہیں، جس سے بی جے پی کے 28 ایم ایل ایز اور آزاد ایم ایل ایز کی حمایت سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ایم ایل اے کی تعداد 23 سے بڑھ جائے گی۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں و کشمیر میں بجلی کی شدید قلت کو دور کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، جو ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ عبداللہ، جن کے پاس توانائی کی وزارت ہے، جموں و کشمیر میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رکے ہوئے پن بجلی منصوبوں کو بحال کرنا اور صنعت کو نئے کھلاڑیوں کے لیے باقاعدہ بنانا ہے۔ بقایا بجلی کے بلوں کی یک وقتی ادائیگی نیشنل کانفرنس کا انتخابی وعدہ ہے۔
پی ڈی پی ایم ایل اے میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بہت سے لوگوں کے پاس بقایا ہے، اور وہ لاکھوں میں جمع ہو چکے ہیں۔ ایک بار جب حکومت 200 یونٹ مفت فراہم کرتی ہے، تو اس سے حکومت کی مدد ہو سکتی ہے کیونکہ بقایا جات والے پہلے اپنے بل ادا کریں گے۔" انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس کی حمایت کرے تو اس سے حکومت کو ریونیو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے انہیں (این سی) کو رائے زادہ اسمبلی انتخابات میں مشروط حمایت کی پیشکش کی ہے اگر وہ ہمارے اراضی بل اور دیگر بلوں کی حمایت کرتے ہیں۔"