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پی ڈی پی کا عمر حکومت کے خلاف پلوامہ میں زوردار احتجاج، ضلع ہیڈکوارٹر پر نعرے بازی
بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف پی ڈی پی نے پلوامہ میں احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے انتخابی وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : August 27, 2026 at 12:11 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) بجلی کے نرخوں میں مجوزہ 6.83 فیصد اضافے کے خلاف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پلوامہ یونٹ نے ضلع ہیڈکوارٹر پر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔
حکومت کی جانب سے یکم ستمبر سے جموں و کشمیر میں بجلی کے ٹیرف میں اوسطاً 6.83 فیصد اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ یہ اضافہ بجلی کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ناگزیر ہے، تاہم اس فیصلے پر مختلف سیاسی جماعتوں اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔
وادی کے مختلف علاقوں میں مظاہرین اور عام شہری بجلی کے نرخوں میں اس اضافے کو انتخابات کے دوران کیے گئے '200 یونٹ مفت بجلی' کے وعدے کے برعکس اور ایک اضافی بوجھ قرار دے رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی مشکلات کے دور میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عام صارفین کی کمر توڑ دے گا۔
پلوامہ میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت پی ڈی پی کے ضلعی صدر غلام محمد شاہور نے کی۔ اس موقعے پر مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے بازی کرتے ہوئے بجلی کے نرخوں میں مجوزہ اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جی ایم شاہور نے کہا کہ یہ احتجاج نیشنل کانفرنس کی زیرِ قیادت قائم حکومت کو انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدے یاد دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ حکومت کی جانب سے یکم ستمبر سے بجلی کے نرخ بڑھانے کا فیصلہ عوام کے لیے کسی بھی صورت قابلِ قبول نہیں ہے۔
شاہور کا مزید کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے عوام پہلے ہی شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہیں اور بجلی کے ٹیرف میں یہ اضافہ عام لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ عوامی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے مجوزہ ٹیرف اضافے کا فیصلہ فوری واپس لے اور انتخابی وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔
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