ریونیو سروسز سے اردو کے اخراج پر پی ڈی پی نے کیا سرینگر میں احتجاج
پی ڈی پی نے اسے جموں کشمیر کی ثقافت اور شناخت پر حملہ قرار دیتے ہوئے حکومت خاص کر عمر عبداللہ کی تنقید کی۔
Published : April 28, 2026 at 3:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے ریونیو سروسز میں اردو کو لازمی زبان کی حیثیت سے ہٹانے کے چند دن بعد، اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔
پی ڈی پی رہنما اور محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے مظاہرے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا: "ریونیو سروسز سے اردو کو ہٹانا ہماری ثقافت اور مذہب پر حملہ ہے۔ یہ زبان جموں و کشمیر کے مختلف خطوں اور یہاں رہنے والے مختلف لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اس کے خاتمے کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔"
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "نیشنل کانفرنس کو عوام نے اپنی ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے میراتھن میں مصروف ہے۔"
ریونیو محکمہ نے اردو کو ریونیو سروسز میں لازمی زبان کی فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ اگرچہ اردو ایک سرکاری زبان ہے، لیکن اسے ریونیو سروسز سے ہٹانے پر پی ڈی پی اور پیپلز کانفرنس کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ ریونیو سروسز سے اردو کو ہٹانے کا مطالبہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا تھا۔
اردو ایک صدی سے بھی زائد عرصے سے جموں و کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے، اور مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دور سے ریونیو ریکارڈ اسی زبان میں محفوظ کیے جاتے رہے ہیں۔ مہاراجہ کے دور میں فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنایا گیا تھا۔
ایک سال قبل ریونیو امتحانات میں اردو کی لازمی حیثیت کے معاملے کو سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل (سی اے ٹی) میں چیلنج کیا گیا تھا، جس نے 14 جولائی 2025 کے اپنے حکم میں اس شرط کو ختم کر دیا۔ یہ مطالبہ جموں خطے میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی حمایتی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا تھا۔
گزشتہ ہفتے ای ٹی وی بھارت نے رپورٹ کیا کہ 10 اپریل کو ریونیو محکمہ نے جموں و کشمیر ریونیو سروسز (نان گزیٹڈ) کے لیے بھرتی قوانین کا مسودہ جاری کیا، جس میں اردو کو لازمی زبان کے طور پر ہٹا دیا گیا ہے اور اس پر 15 دن کے اندر اعتراضات طلب کیے گئے تھے۔
