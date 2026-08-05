ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زینہ پورہ میں پی ڈی پی کا احتجاج، دفعہ 370 اور 35 اے کی بحالی کا مطالبہ
شوپیاں میں سخت سیکیورٹی کے بیچ پی ڈی پی نے 5 اگست کو "یومِ سیاہ" کے طورپر منانے کی کال کے تحت احتجاج منعقد کیا۔
Published : August 5, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 12:22 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) ضلع شوپیاں نے پانچ اگست کے موقع پر زینہ پورہ میں ضلع صدر اعجاز احمد میر کی قیادت میں ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جس میں کارکنوں نے جموں و کشمیر کی سابقہ خصوصی آئینی حیثیت اور دفعہ 370 اور 35 اے کی بحالی کا مطالبہ کیا۔
یہ احتجاج پارٹی کی جانب سے 5 اگست کو "یومِ سیاہ" کے طور پر منانے کی کال کے تحت منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کچھ پی ڈی پی کارکنان زینہ پورہ میں ضلع صدر شوپیان اعجاز میر کے گھر کے صحن میں جمع ہوئے اور آرٹیکل 370 اور 35 اے کی بحالی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کو ان آئینی دفعات کی منسوخی سے جموں و کشمیر کی آئینی اور سیاسی حیثیت میں بنیادی تبدیلی آئی ہے، جس کے باعث عوام کے حقوق اور شناخت متاثر ہوئی ہے۔
احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ پی ڈی پی اپنے مؤقف پر قائم ہے اور جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی بحالی کے لیے جمہوری اور آئینی طریقوں سے جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ اور آئینی ضمانتوں کی واپسی کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔
ادھر 5 اگست کے پیش نظر ضلع شوپیان میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ حساس مقامات پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات رہی، جبکہ مختلف علاقوں میں نگرانی کا نظام مزید سخت کیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: