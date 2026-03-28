مہنگائی اور بڑھتے ٹیکس کے خلاف پی ڈی پی کا سرینگر میں احتجاج
پی ڈی پی نے پاور ایمنسٹی اسکیم بند کرنے اور عوام پر میونسپل ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
Published : March 28, 2026 at 1:47 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہفتے کو سرینگر میں بڑھتے ہوئے ٹیکس اور یوٹیلیٹی چارجز کی وجہ سے عوام پر بڑھتے مالیاتی دباؤ کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جموں کشمیر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
پی ڈی پی اراکین شہر کے مختلف حصوں میں جمع ہوئے اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور عوامی شکایات کو اجاگر کرنے کے لیے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ "لوگوں پر بجلی کے بلوں، پانی کے نرخوں اور میونسپل ٹیکسوں کا بوجھ ایک ایسے وقت میں ڈالا جا رہا ہے جب آمدنی محدود ہے۔"
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری محمد خورشید عالم نے کہا "کہ مارچ کا اختتام کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک 'مشکل مرحلہ' بن گیا ہے۔" گھرانوں پر بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئےانہوں نے کہا کہ "صارفین سے بجلی کے مہنگے بل وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ پانی کی فراہمی کے چارجز بھی لاگو کیے جا رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "بہت سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وصول کرنا باقی ہیں۔"
پی ڈی پی کے دیگر رہنماؤں نے پاور ایمنسٹی اسکیم کے بند ہونے پر مزید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "لوگوں نے اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اس کی توسیع کی امید کی تھی لیکن اس کے بجائے بجلی کے اضافی چارجز لگائے جا رہے ہیں۔" انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جل شکتی ڈیپارٹمنٹ برسوں کے پانی کے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا: "لوگ ادائیگی کرنے کو تیار ہیں، لیکن انہیں اپنی محدود مالی صلاحیت کے پیش نظر کچھ ریلیف اور وقت کی ضرورت ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "بجلی منقطع ہونے کی اطلاعات نے عوامی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
پی ڈی پی نے کہا کہ احتجاج کا مقصد انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا تھا۔ پارٹی کے دیگر سینئر رہنما اور کارکنان بھی مظاہرے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے رہائشیوں کے اٹھائے گئے مسائل کی حمایت کی۔
