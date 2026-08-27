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بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف جنوبی کشمیر میں پی ڈی پی کا احتجاج
احتجاج کر رہے کارکنان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اضافے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 1:27 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے بجلی کے بلوں میں مجوزہ اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں پی ڈی پی کے ضلع شوپیان یونٹ سے وابستہ عہدیداروں اور کارکنان نے شرکت کی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔
احتجاج کے دوران مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عام صارفین پر بجلی کے بلوں کا مزید مالی بوجھ ڈالنے کے فیصلے پر فوری نظرثانی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے عوام پہلے ہی مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے میں بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔
مظاہرین نے کہا کہ بجلی ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے نرخوں میں اضافہ براہ راست غریب، متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کو متاثر کرتا ہے۔ ان کے مطابق گھریلو صارفین پہلے ہی بھاری بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، جبکہ یکم ستمبر سے مجوزہ اضافہ عوام پر مزید مالی بوجھ ڈالے گا۔
اس موقع پر پی ڈی پی ضلع شوپیان کے ضلع صدر اعجاز میر اور دیگر پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں مجوزہ اضافے کا فیصلہ واپس لیا جائے اور عوام کو مزید مالی مشکلات سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
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