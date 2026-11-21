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ایس ایس بی امتحان میں دھاندلی طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ، تمام بھرتیاں روکی جائیں: محبوبہ مفتی
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھاری فیسوں کے باوجود شفاف امتحانات میں مبینہ ناکامی اور بھرتی گھوٹالوں پر موجودہ حکومت کو گھیر لیا۔
Published : November 21, 2026 at 12:19 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے امتحانات میں مبینہ نقل کے معاملے پر ایس ایس پی کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے طلباء کے مستقبل کے ساتھ سنگین کھلواڑ قرار دیا ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس کے پیچھے سرگرم بڑے سنڈیکیٹ اور مافیا کی نشاندہی ہونے تک تمام بھرتیوں کا عمل فوری طور پر روک دیا جائے۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ معاملہ نوجوانوں کی زندگی بھر کی محنت اور ان کے مستقبل سے جڑا ہے۔
انہوں نے موجودہ نیشنل کانفرنس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پہلے گورنر راج کے دوران اس طرح کی بے ضابطگیاں ہوتی تھیں، اور لوگوں کو توقع تھی کہ منتخب حکومت آنے کے بعد اس سلسلے کو روکا جائے گا، لیکن آج بھی حالات جوں کے توں ہیں اور گھوٹالے پر گھوٹالا سامنے آ رہا ہے۔
اس موقعے پر یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا کہ طلباء بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں جن سے سالانہ تقریباً 30 کروڑ روپے جمع ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر انہیں میرٹ کی بنیاد پر ایک آزادانہ اور شفاف امتحان بھی فراہم نہیں کیا جا سکتا تو یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے۔
محبوبہ مفتی نے خبردار کیا کہ ایسی ناانصافیوں سے نوجوان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔
دہلی میں پیش آنے والے 'نیٹ پیپر لیک' احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں اس معاملے پر شدید ہنگامہ ہوا اور ایک وزیر کو عہدے سے ہٹانا پڑا، جب کہ یہاں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب التجا مفتی نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی تب جا کر قومی میڈیا نے اس خبر کو توجہ دی۔
انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ تمام کوتاہیوں کی غیر جانبدارانہ جانچ کرائے اور ملوث عناصر کو بے نقاب کیے بغیر کوئی نئی بھرتی نہ کرے۔
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