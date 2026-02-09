ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’قرض یا معاشی جال؟‘ SASCIاسکیم پر جموں و کشمیر اسمبلی میں رقص
وحید پرہ نے SASCI اسکیم کو جموں و کشمیر کے لیے خطرناک قرار دیا تاہم عمر عبداللہ نے اس اسکیم کا دفاع کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 9, 2026 at 5:59 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیر کے روز بجٹ اجلاس کے دوران اس وقت ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی جب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ نے مرکز کی خصوصی امداد برائے ریاستی سرمایہ کاری (Special Assistance for States for Capital Investment SASCI) اسکیم کو جموں و کشمیر کے لیے ’’ڈیتھ ٹریپ‘‘ یعنی ’موت کا جال‘ قرار دیا۔
بجٹ بحث کے دوران اظہارِ خیال کرتے ہوئے پرہ نے الزام عائد کیا کہ حکومت اس اسکیم کے ذریعے جموں و کشمیر کو ’فروخت‘‘ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا: ’’یہ قرض نہ تو نابارڈ (NABARD) سے لیا گیا ہے اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے سے، بلکہ یہ مارکیٹ سے حاصل کیا گیا قرض ہے، جس پر بڑے صنعتی گھرانوں کا کنٹرول ہے۔‘‘
سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسا بحران
انہوں نے خبردار کیا کہ ’’اسی نوعیت کے مالی فیصلوں نے سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کو شدید معاشی بحران سے دوچار کیا۔ پرہ نے سوال کیا کہ ’’پچاس برس بعد یہ قرض کون واپس کرے گا؟‘‘ اور اس معاملے پر انہوں نے تفصیلی بحث کے لیے ایوان کی ایک خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
عمر نے کیا دفاع
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے SASCIاسکیم کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ اسکیم مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے نہیں تھی، تاہم انہوں نے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا، جس کے بعد رواں برس سے جموں و کشمیر کو بھی اس اسکیم کے زمرے میں شامل کر لیا گیا۔ ان کے مطابق ’’یہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کے تحت حاصل ہونے والی رقم ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔‘‘
پرہ کے ریمارکس پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ارکان نے شدید اعتراض ظاہر کیا جس کے نتیجے میں ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پی ڈی پی کے اراکین اسمبلی آزاد رکن شیخ خورشید کے ساتھ احتجاجاً ایوان کے وسط تک پہنچ گئے، جبکہ اسپیکر نے کارروائی بحال رکھنے کی کافی کوشش کی۔
اسی دوران جب چیئر نے نیشنل کانفرنس کے ایک رکن کو تقریر کا موقع دیا تو اس پر اپوزیشن بی جے پی کے ارکان برہم ہو گئے اور وقت کی غیر منصفانہ تقسیم کا الزام عائد کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ بعد ازاں اسپیکر نے اجلاس دوپہر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔
یہ بھی پڑھیں:
جموں کشمیر اسمبلی، رقص کے بیچ ایوان کی کارروائی پندرہ منٹ کے لیے ملتوی