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کشمیر:کسانوں کے احتجاج میں پی ڈی پی ارکان اسمبلی بھی شامل، پرہ نے کھیت میں چلایا ٹریکٹر
سرکاری اراضی قرار دی گئی زمینوں پر کاشت روکنے کے خلاف احتجاج میں پی ڈی پی کے وحید پرہ اور رفیق نائیک کسانوں کے ساتھ۔
Published : June 8, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 3:19 PM IST
سرینگر: جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں سرکاری اراضی قرار دے کر کسانوں کو زیرِ کاشت دھان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ جمعہ کو محکمہ مال کی کارروائی کے بعد متاثرہ دیہات کے سینکڑوں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ وہیں اس بیچ آج یعنی پیر کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی، پلوامہ، وحید الرحمن پرہ اور رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرکے کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
محکمہ مال نے جمعہ کو ضلع پلوامہ کے ڈانگر پورہ، گوری پورہ، پدگام پورہ اور حاجی بل دیہات میں کسانوں کو دھان کی پنیری لگانے سے روک دیا تھا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ "یہ زمین سرکاری اراضی ہے،" جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ چھ دہائیوں سے اس زمین پر کاشتکاری کر رہے ہیں۔
متاثرہ کسانوں کے مطابق 2100 کنال سے زائد اراضی گزشتہ ساٹھ برسوں سے ان کے زیر استعمال رہی ہے، لیکن اچانک انہیں اس پر کاشت سے روک دیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے بعد کسانوں نے ہفتہ کے روز اونتی پورہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر احتجاج بھی کیا۔
آج متاثرہ علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کے دوران لوگوں نے سرکار کے فیصلے کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ مظاہرین ’’ہماری زمینیں واپس کرو‘‘ اور ’’ہم کیا چاہتے، انصاف‘‘ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہیں مقامی ایم ایل ایز - وحید الرحمان پرہ اور رفیق احمد نائک- بھی احتجاج میں شامل ہوئے اور انتظامیہ کی کارروائی کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ احتجاجیوں کا مطالبہ تھا کہ "کہ برسوں سے کسانوں کے زیرِ کاشت اراضی حکومتی تحویل میں لینے کا فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔"
اس موقع پر وحید الرحمن پرہ نے کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں اتر کر دھان کی پنیری لگائی اور اسے احتجاج کی ایک علامتی شکل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پدگام پورہ اور ڈانگر پورہ کے کسانوں کو تقریباً ایک ہزار کنال اراضی پر کاشتکاری سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ وہ برسوں سے اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے آرہے ہیں۔
وحید پرہ نے کہا: "آج ہم کسانوں کے ساتھ ان ہی کھیتوں میں پنیری لگانے آئے ہیں۔ جو زمین خاندانوں کا پیٹ پالتی ہے، اسے بلڈوزروں اور باڑوں کے ذریعے لوگوں سے چھینا نہیں جا سکتا۔"
انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد کسانوں کا حوصلہ بڑھانا اور انہیں دوبارہ کاشتکاری شروع کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ انہوں نے عمر عبداللہ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ منتخب حکومت کو کسانوں کے حق میں مداخلت کرنی چاہیے، لیکن عوام کو مختلف طریقوں سے مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے۔ ’’ہم متاثرہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔"
رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے بھی کسانوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے اور ان کسانوں کو وہ زمین کاشت کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے جس پر وہ گزشتہ پچاس برس سے زیادہ عرصے سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔
مظاہرین کا الزام ہے کہ "ایک منظم منصوبے کے تحت کشمیر میں لوگوں کو ان کے وسائل اور روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ اونتی پورہ میں پہلے ہی محکمہ زراعت کے فارم، ایمز اور اسلامک یونیورسٹی کے قیام کے لیے سینکڑوں کنال اراضی حاصل کی جا چکی ہے، جبکہ اب برسوں سے زیر تصرف زرعی زمین بھی واپس لی جا رہی ہے۔
احتجاجی کسانوں نے کہا کہ یہ زمین ان کے خاندانوں کی گزر بسر اور خوراک کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر یہ زمین بھی ان سے چھین لی گئی تو سینکڑوں خاندان شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرے اور کسانوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنائے۔
ادھر، حکمران جماعت کے رکن اسمبلی جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو وزیر اعلیٰ اور محکمہ مال کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ان کے مطابق یہ زمین سینکڑوں کسانوں کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے اور انہیں اپنی زمین اور خوراک کے وسیلے سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔
محکمہ مال کے حکام نے جمعہ کو بتایا تھا کہ انہیں اعلیٰ حکام کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ کسانوں کو دھان کی بوائی سے روکا جائے کیونکہ مذکورہ اراضی سرکاری زمین ہے۔
اونتی پورہ سے شبیر بٹ کی اضافی معلومات کے ساتھ
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