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سرینگر بڈگام پارلیمانی نشت کے ضمنی انتخابات آنے والے الیکشن کا رخ طے کریں گے: رفیق نایک
رفیق احمد نایک نے دعوی کیا کہ مستقبل قریب میں پی ڈی پی ایک بار پھر اقتدار میں آسکتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2026 at 7:19 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کو فروعی مسائل سے اٹھ کر عوام کے حقیقی مسائل کو حل کرنا ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار پی ڈی پی لیڈر و ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کیا۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ یو ٹی حکومت میں حکومت کرنے کے لیے ایک حد ہوتی ہے اور ایم ایل اے کے اختیارات بھی محدود ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محدود اختیارات کے باوجود سرکار کام کر رہی ہے اور اسکا اعتراف نہ کرنا غلط بات ہوگی۔
انھوں نے کہا کہ، ہمارے اہم مسائل بے روزگاری اور ریزرویشن کا ہے جسکی جانب سرکار کو اقدامات کرنے ہوں گے اور سیاست سے ہٹ کر اس حوالے سے آگے آنا ہوگا تاکہ عوام کو مشکلات سے بچایا جاسکے۔
رفیق احمد نایک نے دعوی کیا کہ مستقبل قریب میں پی ڈی پی ایک بار پھر اقتدار میں آسکتی ہے کیونکہ سیاسی حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہاں کسی کویقین نہیں تھا کہ جموں کشمیر میں الیکشن ہوں گے، بعد میں الیکشن بھی ہوئے اور ایک مخصوص جماعت کو لوگوں نے اچھا خاصا مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اس مینڈیٹ کے ساتھ وہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔
ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں حالات بدل سکتے ہیں اور پی ڈی پی اقتدار میں واپسی کر سکتی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا دودھ ٹافی والے ریمارکس نے پی ڈی پی کو ماضی میں نقصان پہنچایا ہے۔
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