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کشمیریوں پر تشدد 'بنتا ہے' کہہ کر جواز پیش کرنا افسوسناک، محبوبہ مفتی معافی مانگے: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کے ریمارکس کو 'اے آئی'جتلا کر جھٹلانے کو افسوسناک قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 27, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:49 PM IST
سرینگر: "محبوبہ مفتی کی جانب سے کشمیر میں احتجاجیوں پر طاقت کے استعمال کو 'بنتا ہے' کہہ کر جواز پیش کرنے پر معافی مانگنے کے بجائے اپنے ہی ایم ایل اے کے ذریعے 'اے آئی ویڈیو' بتلا کر عوام کو بیوقوف بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔" ان باتوں کا اظہار جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرینگر میں پیر کو میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔
سرینگر میں پریس نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران عمر عبداللہ نے کہا کہ "محبوبہ مفتی کو جنتر منتر جانا ہی نہیں چاہئے تھے۔ کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بجائے ان کے لیے گھر پر بیٹھنا ہی افضل تھا۔" جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ان دنوں سخت تنقید کے زد میں ہیں۔ انہوں نے چند روز قبل دہلی میں 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے احتجاج میں شرکت کرکے نہ صرف احتجاجیوں کو سراہا بلکہ پریس نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران دہلی پولیس کے غیض وغضب کی بھی سخت مذمت کی۔ تاہم اس دوران انہوں نے دہلی میں احتجاج کر رہے طلبہ کا موازنہ کشمیر کے احتجاجیوں کے ساتھ کرتے ہوئے کشمیری احتجاجیوں کے خلاف تشدد کو 'بنتا ہے' کہہ کر جواز پیش کیا۔
محبوبہ مفتی نے کہا تھا: "یہ تو پر امن احتجاجی ہیں، ان پر تشدد کا استعمال انتہائی غلط ہے۔ کشمیر میں ایک طرف ملی ٹنٹ ہے اور دوسری طرف سیکورٹی فورسز، اگر وہاں تشدد کریں تو بنتا ہے۔" محبوبہ مفتی نے تا حال اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تاہم ان کی پارٹی کے ایک ایم ایل اے - وحید پرہ- نے ویڈیو کو 'اے آئی سے جنٹریٹ شدہ' بتا کر محبوبہ مفتی کا دفاع کیا۔
پیر کے روز عمر عبداللہ نے اس کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: "محبوبی مفتی کے ریمارکس کو 'اے آئی' کہہ کر وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔" عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کے سیاست دانوں کی تاریخ ہی یہی رہی ہے، ان کی یہ عادت ہے کہ کشمیر میں ایک بات جبکہ دہلی میں اس کے برعکس بیان دیتے ہیں۔
اے آئی کے دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے عمر عباللہ نے کہا: "اپنے اس بیان پر معافی مانگنے کے بجائے وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگیں، تاہم اس کے برعکس محبوبہ مفتی اپنے ایک ایم ایل اے کے ذریعے اپنے بیان کو ہی اے آئی کہلوا رہی ہے۔" عمر عبداللہ نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: "کہا ہم اتنے بیوقف ہے؟"
عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں اور اپنے کیے پر عوام سے معافی مانگیں۔ عمر نے کہا: "پی ڈی پی نے تو آج تک بھاجپا کے ساتھ ایکارڈ کی بھی معافی نہیں مانگی۔ 2016میں کیا ہے، اس پر بھی معافی نہیں مانگی، معافی تو دور انہوں نے افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا۔" یاد رہے کہ 2016میں حزب کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت پر وادی میں ہفتوں تک حالات کافی کشیدہ رہے۔ اور اس دوران کئی شہریوں کی ہلاکت ہوئی، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں حتیٰ کہ پیلٹ گن کا بھی بے تحاشا استعمال کیا گیا۔
دودھ اور ٹافی ریمارکس
عمر عبداللہ نے محبوبہ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معافی یا افسوس کے بجائے انہوں نے "دودھ اور ٹافی" کہہ کر نہ صرف عوام پر تشدد کو جائز ٹھہرایا بلکہ عوامی جذبات کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا۔
عمر عبداللہ کے مطابق 'بنتا ہے' جیسے ریمارکس ایک سابق وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا۔ "اگر سابق وزیر اعلیٰ ہی ایسا کہیں تو کون کشمیری اپنے حقوق کے لیے باہر آئے گا۔"
'بلڈوزر بھی بنتا ہے'
عمر عبداللہ کے مطابق محبوبہ مفتی کے ریمارکس نے عوام میں اس قدر خوف پیدا کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی شہری اپنے حقوق کے لیے گھروں سے باہر نہیں آئے گا۔ عمر نے کہا: "کل کو لوگ اسٹیٹ ہڈ کے لیے احتجاج میں شرکت سے بھی گریز کریں گے۔ کیونکہ 'بنتا ہے'۔ کل کو گھروں پر بلڈوزر چلانے کو بھی 'بنتا ہے' کہہ کر جواز پیش کیا جائے گا۔
ادھر، نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے بھی محبوبہ مفتی سے معافی مانگنے کا مشورہ کرتے ہوئے اے آئی ویڈیو کو یکسری مسترد کیا ۔ ایم ایل اے زڈی بل، تنویر صادق، نے کہا تھا: "اگر محبوبہ مفتی کا ویڈیو اے آئی جنتریٹ شدہ ہے تو ان پر الزام عائد کرنے پر میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔"
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