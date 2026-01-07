ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی مفتی محمد سعید کی 10ویں برسی منائی گئی، پارٹی رہنماؤں نے پیش کیا خراج عقیدت
مفتی سعید 12 جنوری سنہ 1936ء کو ضلع اننت ناگ کے قصبہ بجبہاڑہ میں پیدا ہوئے تھے۔
رامبن: مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیرکے ضلع صدر مقام رامبن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی و محبوبہ مفتی کے والد مرحوم مفتی محمد سعید کی 10ویں برسی منائی گئ ۔ اس حوالے سے پی ڈی پی کے ریاستی جزل سیکرٹیری امتیاز احمد شان، سینر لیڈر ایڈوکیٹ بہار احمد رنیال اور پارٹی لیڈران کی جانب سے مرحوم کو پھول مالا ڈال کر عقدت پیش کیا گیا۔
واضح رہے کہ مفتی محمد سعید 7 جنوری 2016 کو انتقال کرگئے تھے، جس کے بعد انہیں اپنے آبائی علاقہ ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ میں سپرد خاک کیا گیا۔بحیثیت وزیر اعلیٰ سنہ 2015 کے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں سرینگر کا تفصیلی دورہ کرنے کے بعد ان کی طبعیت بگڑ گئی جس کے بعد انہیں علاج کے لیے دہلی لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہیں ہوسکے۔
مفتی سعید کی پیدائش و تعلیمی سرگرمیاں: مفتی سعید 12 جنوری سنہ 1936ء کو ضلع اننت ناگ کے قصبہ بجبہاڑہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے علیگڑھ مسلم یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرکے کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں شروع کی تھیں۔ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے انہیں کشمیر میں کانگریس کی کمان سونپی تھی۔ سنہ 1999 میں مفتی محمد سعید نے اپنی پارٹی پی ڈی پی کا قیام کیا اور باضابطہ سیاسی سرگرمیوں میں عوام کی قیادت کی۔ مفتی سعید سنہ 1972 میں کابینی وزیر بنے اور اسمبلی میں کانگریس کے لیڈر بھی رہے۔سنہ 1975 میں سعید کو کانگریس قانون ساز پارٹی کا لیڈر اور ریاستی کانگریس کا صدر بنایا گیا۔