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عمر عبداللہ جیسا 'خوفزدہ اور کمزور' وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا: التجا مفتی کا الزام
محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مظبوط مؤقف اپنانا چاہیے ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 20, 2026 at 3:12 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ( پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کی تاریخ میں انہوں نے ایسا ’’خوف زدہ اور کمزور‘‘ وزیراعلیٰ نہیں دیکھا، جو اہم اجلاسوں میں شرکت سے قبل ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا لیتے ہیں، جبکہ وزیراعلیٰ کو اپنے مؤقف پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔
التجا مفتی نے یہ باتیں جمعرات کو جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں منعقدہ یوتھ انٹریکشن پروگرام کے دوران نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ پروگرام میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی، جبکہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس نشست کےد وران نوجوانوں نے اپنے مختلف مسائل اور خیالات سے التجا مفتی کو آگاہ کیا۔
پروگرام کے دوران نوجوانوں نے بے روزگاری، پیپر لیکس، روزگار کے مواقع اور دیگر اہم مسائل کو اجاگر کیا۔ نوجوانوں نے کہا کہ "روزگار کے محدود مواقع اور مسابقتی امتحانات میں بے ضابطگیوں کے باعث نوجوانوں خاص کر طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔"
التجا مفتی نے نوجوانوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی نوجوانوں کے مسائل کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر ان مسائل کے حل کے لیے احتجاج کی ضرورت پڑی تو وہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑی رہیں گی اور ان کے مسائل کو متعلقہ فورمز پر اٹھایا جائے گا۔
یوتھ انٹریکشن پروگرام میں نوجوانوں نے مختلف سماجی اور عوامی معاملات پر بھی التجا مفتی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے نوجوانوں کی بات سنی اور ان کے سوالات کا جواب دیا۔
امریکی سفارتخانے کی جانب سے پاکستان کو طلب کیے جانے سے متعلق سوال پر التجا مفتی نے تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جان بوجھ کر متنازع سوالات پوچھ رہے ہیں اور وہ اس معاملے پر کوئی ردعمل نہیں دینا چاہتیں۔
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