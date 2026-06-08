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محبوبہ مفتی کے دورہ ایمز پر سیاست کیوں: رفیق احمد نائیک
رفیق نائیک نے بتایاکہ محبوبہ کے ایمز دورے پر پارٹیوں میں جو بے چینی پیدا ہوئی، اس سے انکی سیاسی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 3:46 PM IST
ترال (شبیر بٹ): پی ڈی پی کے سینیر لیڈر و رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے ترال کے میڈورہ، سیموہ، نانر، بٹہ گنڈ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے مختلف کوہلوں کی صفای ستھرای سے متعلق محکمہ آبپاشی کی کارگزاری کا جائزہ لیا۔
بعد ازاں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے رفیق احمد نائیک نے کہا کہ محبوبہ مفتی کے حالیہ ایمز دورے پر سیاسی پارٹیوں میں جو بے چینی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جس طرح بیان بازی کی گئی، وہ ان کی سیاسی بصیرت کا عکاسی کرتا ہے۔
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اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محبوبہ مفتی کا دورہ ایمز بلکل غیر سیاسی تھا اور وہ اپنے دو ممبران اسمبلی کے ساتھ گئی تھیں کیونکہ وہ سابق وزیر اعلی رہ چکی ہیں۔ اس لیے اگر وہ تعمیر و ترقی کے پروجیکٹس کے حوالے سے فکر مند ہیں یہ تو اچھی بات ہے۔ اس میں سیاست کرنا کہاں کا انصاف ہے۔
رفیق احمد نائیک نے بتایا کہ ایمز جانے والی سڑک کے دونوں کناروں ہر تعمیرات کھڑی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جو کہ پریشانی کا موجب ہے
واضح رہے کہ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حال ہی میں ایمز اونتی ہورہ کا دورہ کیا اور اسے مفتی محمد سعید کا خواب قرار دیا۔
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