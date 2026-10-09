ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برہان وانی کو ’شہید‘ کہنے پر پی ڈی پی رہنما عبدالکبیر حراست میں
ہلاک کیے گئے حزب ملی ٹنٹ برہان وانی کو 'شہید' کہنے پر عبدالکبیر کو کشتواڑ پولیس نے پوچھ تاچھ کیلیے حراست میں لے لیا۔
By ANI
Published : October 9, 2026 at 12:33 PM IST
کشتواڑ (اے این آئی) : صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما عبد الکبیر کو ایک پارٹی تقریب کے دوران ہلاک کیے گئے عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو ’شہید‘ کہنے پر جموں کشمیر پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ برہان وانی کو سیکورٹی فورسز نے سال 2016میں جنوبی کشمیر میں ہلاک کیا تھا تاہم اس کی ہلاکت کے بعد وادی میں کئی ہفتوں تک حالات غیر مستحکم رہے تھے۔
عبدالکبیر نے اپنی تقریر میں پی ڈی پی - بی جے پی مخلوط دور کے دوران برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کا تذکرہ کرتے ہوئے بی جے پی لیڈران کی دبے الفاظ میں مذمت کی۔ تاہم انہوں نے انہوں نے اس دوران برہان وانی کے لیے 'شہید' کا لفظ استعمال کیا۔
Kishtwar, J&K | PDP leader Abdul Kabir has been detained at Kishtwar Police Station for questioning following his reference to Burhan Wani as "Martyr" in his speech at a PDP event https://t.co/0nJafZvPUZ— ANI (@ANI) October 9, 2026
عبدالکبیر نے کہا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ "جب برہان وانی مارا گیا تو بی جے پی کے رہنما اس کے گھر گئے تھے اور اہل خانہ کو معاوضہ فراہم کیا تھا۔" تاہم لفظ 'شہید' کی وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے کہاکہ کسی کو شہید کرنے یا نہ کہنے کا فیصلہ ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے اور آزادی ہے۔ ان کے مطابق: ’’ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور یہ میری ذاتی رائے ہے۔"