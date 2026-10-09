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برہان وانی کو ’شہید‘ کہنے پر پی ڈی پی رہنما عبدالکبیر حراست میں

ہلاک کیے گئے حزب ملی ٹنٹ برہان وانی کو 'شہید' کہنے پر عبدالکبیر کو کشتواڑ پولیس نے پوچھ تاچھ کیلیے حراست میں لے لیا۔

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پی ڈی پی لیڈر عبدالکبیر (ANI video Screengrab)
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By ANI

Published : October 9, 2026 at 12:33 PM IST

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کشتواڑ (اے این آئی) : صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما عبد الکبیر کو ایک پارٹی تقریب کے دوران ہلاک کیے گئے عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو ’شہید‘ کہنے پر جموں کشمیر پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ برہان وانی کو سیکورٹی فورسز نے سال 2016میں جنوبی کشمیر میں ہلاک کیا تھا تاہم اس کی ہلاکت کے بعد وادی میں کئی ہفتوں تک حالات غیر مستحکم رہے تھے۔

عبدالکبیر نے اپنی تقریر میں پی ڈی پی - بی جے پی مخلوط دور کے دوران برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کا تذکرہ کرتے ہوئے بی جے پی لیڈران کی دبے الفاظ میں مذمت کی۔ تاہم انہوں نے انہوں نے اس دوران برہان وانی کے لیے 'شہید' کا لفظ استعمال کیا۔

عبدالکبیر نے کہا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ "جب برہان وانی مارا گیا تو بی جے پی کے رہنما اس کے گھر گئے تھے اور اہل خانہ کو معاوضہ فراہم کیا تھا۔" تاہم لفظ 'شہید' کی وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے کہاکہ کسی کو شہید کرنے یا نہ کہنے کا فیصلہ ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے اور آزادی ہے۔ ان کے مطابق: ’’ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور یہ میری ذاتی رائے ہے۔"

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PDP LEADER ABDUL KABIR
KISHTWAR POLICE
BURHANI WANI MARTYR
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PDP LEADER DETAINED ON BURHAN WANI

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