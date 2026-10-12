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پلوامہ میں پی ڈی پی اور کانگریس کا ووٹ چوری کے معاملے پر مشترکہ پُرامن احتجاج کا اعلان
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ، دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پی ڈی پی دفتر پلوامہ میں مشترکہ میٹنگ منعقد کی۔
Published : October 12, 2026 at 4:25 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) اور انڈین نیشنل کانگریس (آئی این سی) کے رہنماؤں نے ووٹ چوری کے الزامات اور الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) سے متعلق خدشات کے پیشِ نظر پلوامہ میں مشترکہ پُرامن احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پی ڈی پی دفتر پلوامہ میں ایک مشترکہ میٹنگ منعقد کی، جس میں ووٹ چوری کے الزامات اور دیگر متعلقہ معاملات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔میٹنگ کے دوران رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ جمعرات کو مشترکہ طور پر پُرامن احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی کے ضلع صدر پلوامہ، جی ایم شاہوری نے کہا کہ انتخابی فہرستوں سے طویل عرصے سے ووٹ ڈالنے والے شہریوں کے نام مبینہ طور پر حذف کیے جانے کا معاملہ کئی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت میں ملک کس سمت جا رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے انڈیا الائنس پلوامہ میں مشترکہ پُرامن احتجاج کرے گا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ اصلاحی اقدامات اٹھائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ فیصلے عوام کے مفاد میں کیے جائیں۔وہیں، کانگریس کے ضلع صدر پلوامہ، عمر جان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اور ہمیشہ آزاد رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔
عمر جان نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک ایسے فیصلے کے خلاف متحد ہوئی ہیں جسے وہ غیر منصفانہ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔