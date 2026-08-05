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محبوبہ مفتی کا آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف سرینگر میں رات گئے احتجاج
محبوبہ نے کہاکہ مرکز کو جموں کشمیر کے عوام کے وہ حقوق بحال کرنے چاہیے جو پانچ اگست سال 2019 کو چھین لیے گئے تھے۔
Published : August 5, 2026 at 7:11 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیرِ اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے منگل کی رات سرینگر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی کے موقعے پر احتجاج کیا۔
محبوبہ مفتی کی قیادت میں پی ڈی پی کے درجنوں کارکنوں نے سرینگر میں پارٹی ہیڈکوارٹرز پر یہ احتجاج کیا۔ محبوبہ مفتی نے پارٹی کارکنان کے ساتھ مل کر دفتر کے باہر شمعیں روشن کیں اور دھرنا دیا۔
اس موقعے پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ "حکومتِ ہند کو جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہئیں اور ان کے حقوق اور وہ آئینی حیثیت بحال کرنی چاہیے جو پانچ اگست سال 2019 کو ان سے چھین لی گئی تھی۔"
محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ پانچ اگست سال 2019 کا اقدام جموں و کشمیر کے عوام کے لیے "ناقابلِ قبول" ہے۔ انہوں نے کہا کہ "پی ڈی پی عوام کے وقار کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ کہ اس دن کے واقعات کو یہاں کے لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔''
محبوبہ مفتی نے کہا کہ دھرنے کے دوران پولیس افسران نے ان کی بیٹی التجا مفتی کے ساتھ "بدسلوکی" کی، جو پارٹی دفتر کے باہر احتجاجی ریلی نکالنا چاہتی تھیں۔ پی ڈی پی اور اپنی پارٹی نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی پر منگل کے روز کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے۔
پانچ اگست سال 2019 کو، مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مودی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو منسوخ کر دیا تھا اور سابقہ ریاست کا درجہ ختم کر کے اسے دو یونین ٹریٹوریز (مرکز کے زیر انتظام خطوں) لداخ اور جموں و کشمیر میں تقسیم کر دیا تھا۔
برسرِاقتدار نیشنل کانفرنس اور کانگریس بھی منگل کے روز احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دن کو "یومِ سیاہ" کے طور پر منائیں گی۔ دوسری طرف، بی جے پی رہنما برسرِاقتدار نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے "یومِ سیاہ" کے جواب میں منگل کو اپنے سرینگر کے دفتر میں ایک جشن کی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں۔
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