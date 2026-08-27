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بجلی فیس میں اضافے کے خلاف اننت ناگ میں پی ڈی پی کا زبردست احتجاج، حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ
ایک طرف عام شہری پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری سے دوچار ہیں، بجلی فیس میں اضافہ عوام پر مزید مالی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔
Published : August 27, 2026 at 5:37 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو): جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے جمعرات کو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بجلی فیس میں حالیہ اضافے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں پارٹی کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور بجلی کے نرخوں میں کیے گئے اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ ایک طرف عام شہری پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاشی مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ دوسری جانب بجلی کے فیس میں اضافہ عوام پر مزید مالی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے بجلی کے نرخوں میں کیا گیا حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔
زمینی صورتحال تمام دعوؤں کے برعکس
مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے قبل عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن حکومت بننے کے بعد ان وعدوں پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور کے دوران عوام کو بجلی، راشن اور گیس سلنڈر سمیت مختلف سہولیات فراہم کرنے کے وعدے کیے تھے، مگر آج زمینی صورتحال ان دعوؤں کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔
پی ڈی پی کارکنوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے انتخابی مہم کے دوران گھریلو صارفین کو 200 یونٹ مفت بجلی، سستے راشن اور گیس سلنڈر سے متعلق ریلیف دینے کے وعدے کیے تھے۔ مظاہرین کے مطابق عوام کو امید تھی کہ حکومت بننے کے بعد ان وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، تاہم بجلی کے نرخوں میں اضافہ عوام کی توقعات کے بالکل برعکس ہے۔
حکومت کو عوام کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے
احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ حکومت کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے اضافی مالی بوجھ تلے دبانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کے نرخوں میں اضافہ براہِ راست غریب، متوسط اور کم آمدنی والے خاندانوں کو متاثر کرتا ہے۔
مظاہرین نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر موجودہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے اور انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں بے بس ہے تو اسے عوام کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے استعفیٰ پیش کرنا چاہیے۔
حکومت بجلی فیس میں اضافے کا فیصلہ واپس لے
پی ڈی پی کارکنوں نے واضح کیا کہ بجلی فیس میں اضافہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا اور اگر حکومت نے اس فیصلے کو واپس نہیں لیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوامی جذبات اور موجودہ معاشی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر بجلی فیس میں اضافے کا فیصلہ واپس لے اور عوام کو وعدوں کے مطابق ریلیف فراہم کرے۔
احتجاج کے دوران مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انتخابی منشور میں کیے گئے تمام وعدوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کیا جائے، تاکہ عوام کا جمہوری نظام اور منتخب حکومت پر اعتماد برقرار رہ سکے۔