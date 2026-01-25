ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ڈی پی کا جموں و کشمیر میں برفباری کے بعد بنیادی سہولیات کی بحالی میں تاخیر پر شدید اعتراض
پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری امتیاز احمد شان کے مطابق زمینی حالات انتظامیہ کی ناقص تیاری اور کمزور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔
Published : January 25, 2026 at 10:57 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جموں و کشمیر انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حالیہ برفباری کے 24 گھنٹے گذر جانے کے باوجود مختلف علاقوں میں بجلی، پانی اور سڑکوں کی بحالی میں ناکامی عوامی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری امتیاز احمد شان نے کہا کہ زمینی سطح پر حالات انتظامیہ کی ناقص سرمائی تیاری اور کمزور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سخت سردی کے دوران بنیادی سہولیات کی بروقت بحالی عوامی سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
امتیاز احمد شان نے کہا کہ طویل بندش نے عوامی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے، خاص طور پر مریضوں، بزرگ شہریوں، اسکول جانے والے بچوں اور ایمرجنسی سروسز کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ بجلی اور پانی کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے اور تمام بڑی و اندرونی سڑکوں سے برف ہٹا کر حالات کو معمول پر لایا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
انتظامیہ کی تیاری پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات پہلے ہی برفباری کے حوالے سے پیشگی انتباہ جاری کر چکا تھا۔ موسمی پیش گوئی کے باوجود انتظامیہ مناسب انتظامات کرنے میں ناکام رہی دور دراز اور حساس علاقوں میں عملے اور برف ہٹانے والی مشینری کو پہلے ہی تعینات کیا جانا چاہیے تھا۔
انہوں نے کہا کہ بانیہال حلقہ انتخاب اور اس سے متصل اضلاع رامبن، ڈوڈہ، کشتواڑ، راجوری اور پونچھ کے کئی علاقے بدستور کٹے ہوئے ہیں۔ مرکزی اور اندرونی سڑکیں بند ہونے کے باعث ضلع اور تحصیل ہیڈکوارٹرز سے رابطہ منقطع ہے، جس کی بڑی وجہ جموں سرینگر قومی شاہراہ کی مسلسل بندش ہے۔
پی ڈی پی رہنما نے کہا کہ انتظامیہ کے ردعمل میں تاخیر حکومت کی سرمائی تیاری اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام پر سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ فوری اور ذمہ دارانہ اقدامات کرتے ہوئے عوامی مشکلات کا ازالہ کرے۔
