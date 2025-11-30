ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں انہدامی کارروائی انسانیت کے بحران کا پیش خیمہ، حکومت ناکام: پی ڈی پی جنرل سیکرٹری امتیاز شان
واضح رہے کہ جموں کے نروال میں جمعرات کو سوشل میڈیا صحافی عرفاز احمد ڈینگ کا رہائشی مکان منہدم کر دیا گیا۔
Published : November 30, 2025 at 2:26 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 3:06 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے جنرل سیکرٹری امتیاز شان نے جموں و کشمیر میں جاری انہدامی کارروائیوں پر شدید ردِ عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ منتخب حکومت کی بے حسی نے درجنوں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کر دیا ہے، جب کہ وادی سمیت پورے خطے میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے جا چکا ہے۔
امتیاز شان کا اشارہ جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (JDA) کی جانب سے کی گئی اُس کارروائی کی طرف تھا جس میں صحافی ارفاز احمد ڈینگ کے گھر کو منہدم کر دیا گیا۔
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی پی رہنما نے کہا کہ لوگوں کو بے گھر کرنا کوئی انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ 'انسانیت کا بحران' ہے۔ انہوں نے کہا کہ جما دینے والی سردی میں لوگوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی قانونی یا انتظامی بنیاد پر قابلِ جواز نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ انہدامی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی شہری یا خاندان کو سردیوں کے دوران بے گھر نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری کی انتظامیہ کو'سزا دینے والی کارروائی' کے بجائے انسانیت اور ہمدردی پر مبنی رویہ اپنانا چاہیے۔
پی ڈی پی جنرل سیکرٹری نے منتخب حکومت پر الزام عائد کیا کہ 'وہ انہدامی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور کمزور شہریوں کے تحفظ میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پی ڈی پی نے پہلے ایک لینڈ پروٹیکشن بل پیش کیا تھا تو اسے زمین ہڑپنے والوں کے دفاع کا نام دیا گیا، جس کے نتیجے میں بیوروکریسی کو عام لوگوں کے خلاف کارروائی کا اشارہ ملا۔'
انہوں نے کہا کہ ''جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ شدید سردی میں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب حکومت مرکزی حکومت کے پیچھے چھپ رہی ہے اور اقتدار میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ لوگوں کو بے گھر ہونے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر ان کے اقتدار میں رہنے کا مقصد کیا ہے'' انہوں نے سوال اٹھایا۔
امتیاز شان نے کہا کہ پی ڈی پی اس مسئلے کو مسلسل اٹھاتی رہے گی اور حکومت کو جوابدہ بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی شہری جموں و کشمیر میں سردیوں کے دوران بے گھر نہ ہو۔
مزید پڑھیں:
کشمیری صحافی کو زمین دینے والے ہندو پڑوسی کو پانچ مرلہ کے بدلے 10 مرلہ اراضی کا تحفہ، مسلم تاجر کا بڑا اعلان
بلڈوزر کارروائی کے بعد ہندو سابق فوجی نے مسلمان صحافی کو 5 مرلہ زمین عطیہ کردی
صحافی کی مدد کرنے والے سابق فوجی کو کشمیری تاجر کی جانب سے 'ایک کروڑ کی زمین' کی پیشکش
صحافی کا مکان گرانے سے متعلق جے ڈی اے سے سوال کریں گے: نائب وزیر اعلیٰ
صحافی کا مکان گرانے کا حکم کس نے دیا؟ نائب وزیر اعلیٰ نے کی جے ڈی اے سے وضاحت طلب