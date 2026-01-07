ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترقی کے نام پر روزگار چھینا جا رہا ہے، این سی خاموش کیوں؟ محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا کہ ریلوے، سڑک اور دیگر منصوبوں کی آڑ میں لوگوں کا ذریعہ معاش چھینا جا رہا ہے۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کہ ترقی کے نام پر جموں و کشمیر میں عام لوگوں کی روزی روٹی چھیننے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ’’ریلوے، سڑک اور دیگر بڑے منصوبوں کی آڑ میں پلوامہ، شوپیان اور اننت ناگ اضلاع میں لوگوں کے ذریعہ معاش کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، تاہم نیشنل کانفرنس کی سرکار اس سنگین مسئلے پر مکمل خاموشی اختیار کئے ہوئے ہے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ زمینیں چھینی جا رہی ہیں جن پر بے روزگار نوجوانوں اور سینکڑوں خاندانوں کا روزگار منحصر ہے۔ ریلوے اور سڑک منصوبوں کی وجہ سے باغات ختم ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں خاندانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا: ’’ان خاندانوں کا کیا ہوگا جن کے باغات اور زمینیں ان منصوبوں کی نذر ہو جائیں گیں؟ جبکہ حکومت نے ان کے متبادل روزگار کے حوالے سے کوئی ٹھوس منصوبہ پیش نہیں کیا۔‘‘
انہوں نے مرکزی سرکار سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ’’اگر حکومت ہر متاثرہ گھر کے کم از کم چار افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لئے تیار ہے تو پھر وہ لوگوں کی زمینیں حاصل کر سکتی ہے، بصورت دیگر ترقی کے نام پر لوگوں کو بے روزگار کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں واقعی عوام کی فکر ہوتی تو وہ ان لوگوں کے حق میں آواز بلند کرتے جنہوں نے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ انہوں نے کہا: ’’عمر عبداللہ عوامی مسائل پر بات کرنے کے بجائے پی ڈی پی کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور پی ڈی پی کے دور حکومت میں شروع کئے گئے ترقیاتی منصوبوں پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ’’اس کی تازہ مثال عمر عبداللہ کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے اونتی پورہ میں زیر تعمیر آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمز) کو غلط جگہ پر تعمیر کئے جانے کا دعویٰ کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی پی حکومت نے سکیورٹی فورسز کے قبضے سے زمین واپس لے کر ایمز کی تعمیر کی راہ ہموار کی۔‘‘ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ اسلامک یونیورسٹی سمیت کئی بڑے منصوبوں کے لئے پی ڈی پی نے جرات مندانہ فیصلے کئے، جو نیشنل کانفرنس کے بس کی بات نہیں۔
ان باتوں کا اظہار انہوں نے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ میں کیا، جہاں داراشکوہ باغ میں ان کے والد اور سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی دسویں برسی کے سلسلہ میں فاتحہ خوانی کی تقریب منعقد ہوئی۔
