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بھدرواہ شہری ہلاکت معاملہ: پی ڈی پی وفد کی عارف حسین کے اہل خانہ سے ملاقات، عدالتی تحقیقات کا مطالبہ

وفد نے سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔

PDP Delegation Visits Arif Hussain Family in bhaderwah
پی ڈی پی وفد کی بھدرواہ میں مقتول عارف حسین کے اہل خانہ سے ملاقات (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 7:27 AM IST

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جموں: (محمد اشرف گنائی) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک وفد نے پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری ایڈووکیٹ شیخ ناصر حسین کی قیادت میں بھالا بھدرواہ کا دورہ کیا اور حالیہ واقعے میں جان بحق ہونے والے عارف حسین کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔

وفد نے سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی ٹیلی فون کے ذریعے غمزدہ خاندان سے بات کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقعے پر ایڈووکیٹ شیخ ناصر حسین نے حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہ کرنا باعث تشویش ہے۔

انہوں نے عارف حسین کی ہلاکت کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی غیر جانبدار، شفاف اور منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے ذمہ دار افراد، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔

پی ڈی پی رہنما نے جموں و کشمیر میں جاری خونریزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔

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