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جموں و کشمیر میں بارشوں سے تباہی، پی ڈی پی نے کی یومِ تاسیس کی تقریب ملتوی
پی ڈی پی کی جانب سے ہر سال 28جولائی کو یوم تاسیس کی تقریب منائی جاتی ہے۔
By PTI
Published : July 25, 2026 at 4:02 PM IST
سرینگر : اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر اپنا یومِ تاسیس منانے کی تقریبات ملتوی کر دی ہیں۔ جموں کشمیر میں مسلسل بارشوں، لینڈ سلائڈنگ، پتھر گرآنے کے واقعات میں اب تک کئی افراد جان بحق ہوئے ہیں جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
پی ڈی پی نے کہا ہے کہ 28 جولائی کو ہونے والی تقریب ملتوی کرنے کا فیصلہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ پارٹی نے ایک بیان میں کہا: "مسلسل بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال، قیمتی جانوں کے ضیاع اور جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر املاک کو پہنچنے والے نقصان کے پیش نظر پی ڈی پی نے 28 جولائی کو ہونے والی یومِ تاسیس کی تقریبات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
پی ڈی پی نے موسمی قہر سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی جموں و کشمیر کے عوام، خاص طور پر راجوری اور پونچھ کے ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے، جنہوں نے حالیہ بادل پھٹنے کے واقعات میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔
پارٹی نے کہا ہے کہ یومِ تاسیس کی تقریبات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
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