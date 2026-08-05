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پانچ اگست پر کشمیر میں احتجاج، پی ڈی پی اور کانگریس کارکنوں کو دفاتر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی
دفعہ 370 کی منسوخی اور ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر پی ڈی پی، کانگریس اور اپنی پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔
Published : August 5, 2026 at 7:30 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی اور سابق ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں (یونین ٹیریٹریز) میں تقسیم کیے جانے کی ساتویں برسی پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے بدھ کے روز وادی کشمیر میں احتجاج کیا۔
سرینگر میں پارٹی دفتر کے اطراف میں پولیس کی پابندیوں اور وادی کے دیگر اضلاع میں پارٹی رہنماؤں کو گھروں تک محدود رکھنے کے باوجود پی ڈی پی نے یہ احتجاج کیا۔ پولیس نے پہلے ہی ایک مشاورتی ہدایت جاری کرتے ہوئے لوگوں کو پیشگی اجازت کے بغیر احتجاج کرنے سے خبردار کیا تھا۔
پی ڈی پی کے درجنوں کارکن سرینگر میں پارٹی دفتر میں جمع ہوئے اور دفعہ 370 اور ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ شہر کے تجارتی مرکز لال چوک تک احتجاجی ریلی برآمد کرنا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں پارٹی دفتر کے اندر ہی روک دیا۔ کارکنوں کے مطابق، پی ڈی پی دفتر کے باہر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور دفتر میں داخلے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی احتجاج میں شریک نہیں ہوئیں، تاہم ان کی بیٹی اور پارٹی عہدیدار التجا نے پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید پرہ کے ساتھ سونہ وار روڈ پر احتجاج کیا۔ التجا نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے پارٹی کو دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف پُرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی۔
اس سے قبل پی ڈی پی کی خواتین ونگ کی سربراہ اور سابق رکن قانون ساز کونسل انجم فاضلی کی قیادت میں خواتین کارکنوں کے ایک گروپ نے پارٹی دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ خواتین کارکنوں کا کہنا تھا کہ انہیں لال چوک کی جانب بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
پی ڈی پی کی خاتون کارکن اور سابق کارپوریٹر نعیمہ نے پانچ اگست کو ان کے لیے ’’یومِ سیاہ‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی انہیں ’’ناقابل قبول‘‘ ہے۔
انہوں نے کہا: "پانچ اگست 2019 کو بی جے پی حکومت نے دفعہ 370 اور 35 اے کو منسوخ کر دیا تھا۔ آج ہم اس منسوخی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہر سال پانچ اگست ہمارے لیے یوم سیاہ ہے۔"
پی ڈی پی دفتر سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر کانگریس کارکنوں نے بھی مولانا آزاد روڈ پر واقع پارٹی ہیڈکوارٹر کے اندر احتجاج کیا۔ ایک درجن سے زائد کارکن سیاہ لباس پہنے اور پیشانیوں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے تھے۔
احتجاج میں شامل جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ کے فرزند اور نوجوان کانگریس کارکن ولید قرہ نے کہا: "ہم پانچ اگست کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ 2019 میں اسی روز بی جے پی حکومت نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے دفعہ 370 کو منسوخ کیا تھا۔ ہم آئینی ضمانتوں کے ساتھ ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ایم اے روڈ پر احتجاجی مارچ نکالنے کا پروگرام بنایا تھا، تاہم پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی اور کارکنوں کو پارٹی دفتر کے اندر ہی محدود رکھا۔
سابق وزیر سید الطاف بخاری کی زیر قیادت جموں کشمیر اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی سرینگر کے چرچ لین میں واقع پارٹی دفتر کے اندر احتجاج کیا۔ پارٹی کارکنوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں دفتر سے باہر نکلنے سے روک دیا۔
منگل کی رات جموں و کشمیر پولیس نے عوام کے لیے ایک مشاورتی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ متعلقہ حکام سے پیشگی اجازت کے بغیر احتجاج، ریلی، جلوس، مظاہرہ یا کسی بھی قسم کا عوامی اجتماع منعقد نہ کیا جائے۔
پولیس نے کہا تھا کہ مقررہ قانونی دفعات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے عوام سے تعاون کرنے اور امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی۔
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