جموں وکشمیر کی پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر نتیش کمار کی مذمت کی۔

التجا مفتی نے حجاب معاملے کی مذمت کرتے ہوئے نتیش کمار سے معافی اور استعفیٰ کا مطالبہ کیا
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 10:50 AM IST

سری نگر(جاوید ڈار) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی لیڈر التجاء مفتی نے بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک تقریب میں مسلم لڑکی کا حجاب کھینچ کر اتارنے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اس عمل کو وقار، ایمان اور آئینی اقدار پر “شرمناک اور ناقابلِ قبول حملہ” قرار دیا۔


التجاء مفتی نے مزید مزاحمت کرتے ہائے کہا کہ اس واقعے سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے اور یہ آئین کے تحت دیئے گئے حقوق کی کھلی بے حرمتی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا “یہ محض ذاتی بدسلوکی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک عورت کی عزت اور ایک برادری کی بنیادی آزادیوں پر حملہ ہے۔

پی ڈی پی لیڈر نے مطالبہ کیا کہ نتیش کمار عوامی طور پر معافی مانگیں اور فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، اور کہا کہ قانون کی بالادستی اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے جوابدہی ناگزیر ہے۔ انہوں نے حکام سے یہ بھی اپیل کی کہ انصاف کو یقینی بنانے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور غیر جانبدارانہ کارروائی کی جائے۔

مزید پڑھیں: محبوبہ مفتی، آغا روح اللہ نے خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے پر نتیش کمار کی مذمت کی

واضح رہے کہ سابق بالی ووڈ اداکارہ زائرہ وسیم نے بھی اس واقعے پرسخت الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے نتیش کمار سے معافی کا مطالبہ کیا۔

