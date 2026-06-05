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ایمز میرے مرحوم والد کا خواب تھا: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں زیر تعمیر ایمز سائٹ کا دورہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 6:23 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جمعہ کو جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں زیر تعمیر ایمز (AIIMS) اسپتال سائٹ کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے جاری کام کا تفصیلی جایزہ لیا۔ اس موقع پر ایمز عہدیداروں نے محبوبہ مفتی کو اس اہم پروجیکٹ کے بارے میں جانکاری دی۔
اس موقع پر مقامی ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک کے علاوہ ممبر اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرہ بھی محبوبہ کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوے محبوبہ مفتی نے کہا: "اونتی پورہ میں تعمیر کا جا رہا ایمز (اسپتال) دراصل مفتی صاحب کا خواب تھا اور امید ہے کہ جلد ہی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔"
محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس اہم پروجیکٹ کے ذریعے جہاں طبی سہولیات میں انقلاب آیے گا وہیں ریسرچ کے حوالے سے بھی اس سے اہم پیشرفت پیدا ہوگی کیونکہ کشمیر میں فی الوقت کینسر کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ وہ ایمز میں درجہ چہارم نوکریوں کے لیے مقامی جوانوں کو جگہ ملنی چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اونتی پورہ میں ایمز کی شروعات سے علاقے میں جامع ترقی ممکن ہو گی۔
واضح رہے کہ اونتی پورہ میں ایمز کی منظوری کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں طبی شعبے میں بہتری کے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جنوبی کشمیر کے چار اضلاع - پلوامہ، شوپیان، اننت ناگ اور کولگام کے ضلع اسپتالوں میں بڑھ رہے طلبا کے بوجھ کو کم کرنے کے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں۔ تاہم عوام کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کیونکہ طویل عرصہ سے جاری کام کے باوجود اونتی پورہ ایمز کو مکمل نہیں کیا جا رہا ہے۔
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