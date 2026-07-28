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محبوبہ مفتی نے متنازعہ بیان 'بنتا ہے' پر معافی مانگی
پی ڈی پی نے 5 اگست کو دفعہ 370کی تنسیخ کی ساتویں سالگرہ پر جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں پر امن احتجاج کااعلان کیا۔
Published : July 28, 2026 at 2:06 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے دہلی میں احتجاج کے دوران کشمیریوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو 'بنتا ہے' کہہ کر جواز دینے کے اپنے بیان پر معذرت لی، محبوبہ مفتی کے بیان پر انہیں سخت تنقید کا سامناکرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پارٹی 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کی ساتویں برسی پر جموں و کشمیر کے تمام اضلاع میں پُرامن احتجاج کرے گی۔
سرینگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی کے کارکن 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کے سات سال مکمل ہونے پر جموں و کشمیر کے سبھی 20 ضلع ہیڈکوارٹرز میں پُرامن احتجاج کریں گے۔
پریس کانفرنس کی خاص بات محبوبہ مفتی کی اپنے بیان پر معذرت تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے دہلی کے جنتر منتر پر 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے احتجاج میں شرکت کے بعد انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی اور احتجاج کر رہے طلبہ پر دہلی پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کو غلط قرار دیا اور کشمیریوں پر تشدد کے ساتھ یہ کہہ کر موازنہ کیا کہ "وہاں تو بنتا ہے"۔
PDP President @MehboobaMufti calls for a statewide protest on 5 August across all district headquarters in Jammu & Kashmir, demanding the restoration of Article 370 and reaffirming the party’s commitment to the constitutional and democratic rights of the people.— J&K PDP (@jkpdp) July 28, 2026
محبوبہ مفتی کے اس بیان پر پی ڈی پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور "عام کشمیریوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو درست قرار دیے جانے" پر ان سے معافی بھی طلب کی گئی۔
منگل کو محبوبہ مفتی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جلد بازی میں بات کی تھی۔ ان کا اصل مطلب یہ تھا کہ کشمیر میں احتجاج کے دوران سکیورٹی فورسز کو طاقت استعمال کرنے کا "بہانہ مل جاتا ہے"، نہ کہ وہ اس کارروائی کی حمایت کر رہی تھیں۔
انہوں نے کہا: "میرے بیان سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ لوگ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، اسی لیے میری چھوٹی سی بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے اس بیان پر معذرت خواہ ہوں۔"
'محبوبہ کو صراحتاً معافی مانگنی چاہیے'
نیشنل کانفرنس (این سی) نے محبوبہ مفتی کی جانب سے کی گئی معذرت کو 'ناکافی' قرار دیتے ہوئے ان سے صراحتاً اور بغیر کسی وضاحت کے عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔
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