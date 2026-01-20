ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پیر پنجال اور چناب ویلی کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے، انتظامی اصلاحات ناگزیر: محبوبہ مفتی
محبوبہ کے مطابق پیر پنجال کے پہاڑی علاقوں اور چناب ویلی سے متعلق اس مطالبے کو اسمبلی اور حکومت دونوں سطحوں پر اٹھایا جائے گا۔
Published : January 20, 2026 at 7:08 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے پیر کے روز پیر پنجال اور چناب ویلی کو علیٰحدہ ڈویژن کا درجہ دینے اور انتظامی سہولیات میں بہتری کے لیے نئے اضلاع کے قیام کا مطالبہ کیا۔ راجوری میں پارٹی کے عوامی رابطہ پروگرام 'گل بات' سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال 2019 کے بعد جموں و کشمیر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں اتحاد اور باہمی ہم آہنگی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ پیر پنجال کے پہاڑی علاقوں اور چناب ویلی کے کئی حصوں کو الگ اضلاع کا درجہ دیا جانا چاہیے تاکہ انتظامیہ براہ راست عوام تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کوٹرنکہ اور بدھل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ راجوری اور پونچھ جیسے وسیع خطے کو صرف دو ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے سنبھالنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق اس مطالبے کو اسمبلی اور حکومت دونوں سطحوں پر اٹھایا جائے گا۔
انہوں نے کیا کہ ہل کونسلز کا قیام ایک الگ معاملہ ہے، تاہم پی ڈی پی کا مطالبہ ہے کہ پیر پنجال (راجوری، پونچھ) اور چناب ویلی (رام بن، ڈوڈہ، کشتواڑ) کو مکمل ڈویژن کا درجہ دیا جائے اور ڈویژنل کمشنرز کے دفاتر وہیں قائم ہوں تاکہ لوگوں کو معمولی کاموں کے لیے جموں یا سرینگر نہ جانا پڑے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ راجوری اور پونچھ کے کتنے طلبہ آئی آئی ایم، آئی آئی ٹی اور این آئی ٹی جیسے اداروں میں داخلہ حاصل کر پاتے ہیں؟ اور کہا کہ ریزرویشن نہ ہونے کی وجہ سے مقامی طلبہ مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا کہ شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس کو اس وقت بند کیا گیا جب مسلم طلبہ نے نیٹ کے ذریعے داخلہ حاصل کیا