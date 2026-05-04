پی ڈی پی۔بی جے پی اتحاد نے جموں کشمیر کے حالات بگاڑے، نائب وزیر اعلیٰ
سریندر کمار چودھری نے پی ڈی پی کا 'ڈوبتے جہاز' کے ساتھ موازنہ کیا۔
Published : May 4, 2026 at 8:10 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے پیر کو جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے دورے کے دوران متعلقہ افسران کو جاری کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات جاری کیں۔
دورے کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ "اگر پی ڈی پی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ اتحاد نہ کیا ہوتا تو آج جموں و کشمیر کے حالات اس قدر ابتر نہ ہوئے ہوتے۔" انہوں نے موجودہ صورتحال کی ذمہ داری براہ راست پی ڈی پی پر عائد کی۔
ڈپٹی چیف منسٹر نے مزید کہا کہ "پی ڈی پی کی سیاسی حیثیت اب ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی مانند ہو چکی ہے اور عوام اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔"
انہوں نے پی ڈی پی پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ "بینک، سیاحت اور دیگر سرکاری محکموں میں مبینہ طور پر فرضی بنیادوں پر تقرریوں میں یہی جماعت ملوث رہی ہے، جس سے نظام کو نقصان پہنچا۔" واضح رہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، پارٹیز کا ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا سلسلہ کافی پرانا ہے۔
