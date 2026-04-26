پی ڈی پی پر عوام کو گمراہ کرنے اور حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کا الزام: عمران امین شاہ
این سی لیڈر عمران امین شاہ نے پی ڈی پی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے۔
Published : April 26, 2026 at 4:46 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر رہنما اور ضلع نائب صدر اننت ناگ عمران امین شاہ نے اتوار کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پارٹی نے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے بنیادی اصولوں سے سمجھوتہ کیا اور عوامی اعتماد کو مجروح کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کی پالیسیوں اور فیصلوں نے نہ صرف عوام کو مایوس کیا بلکہ نوجوان نسل کے مستقبل پر بھی منفی اثرات مرتب کیے۔
عمران امین شاہ نے پی ڈی پی اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان قائم اتحاد کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد عوامی امنگوں کے برعکس تھا۔ انہوں نے پارٹی صدر محبوبہ مفتی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دورِ حکومت کے دوران کیے گئے اہم فیصلوں پر عوام کے سامنے وضاحت پیش کریں، خصوصاً جماعتِ اسلامی سے متعلق اقدامات اور سال 2016 میں فلاحِ عام اسکولوں کی بندش جیسے حساس معاملات پر اپنا موقف واضح کریں۔
ہردو ٹور، وسطی اننت ناگ کے دورے کے دوران مختلف عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کی حکومت انتظامی ناکامیوں، بدانتظامی، نوجوانوں میں بڑھتی بے چینی اور اختیارات کے غلط استعمال کی واضح مثال رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اقتدار کھونے کے بعد پی ڈی پی عوام کو گمراہ کرنے اور حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم عوام اب باشعور ہو چکے ہیں اور ایسی سیاست کو مسترد کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ عوامی مفادات کی ترجمانی کرتی آئی ہے اور پارٹی کی قیادت خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ عمران امین شاہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں علاقے میں ترقیاتی کاموں کو نئی رفتار ملی ہے۔ انہوں نے ہردو ٹور گاؤں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسے ایک جدید اور ترقی یافتہ گاؤں میں تبدیل کرنا حکومت کی سنجیدگی اور عوام دوست پالیسیوں کا واضح ثبوت ہے۔
انہوں نے کہا کہ سڑکوں، بنیادی سہولیات، صفائی ستھرائی، پانی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، جس سے مقامی آبادی کو براہِ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آنے والے وقت میں مزید ترقیاتی اقدامات عمل میں لائے جائیں گے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس موقع پر ایک اہم پیش رفت کے طور پر پی ڈی پی سے وابستہ کئی کارکنان نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ ان میں عبدالرحمان ریشی، غلام نبی شیخ، ایم الطاف شاہ، پیر امام دین، غلام حسن ڈار، بشیر احمد ڈار اور غلام نبی حجام شامل ہیں۔
نئے شامل ہونے والے کارکنان نے نیشنل کانفرنس کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں اور ترقیاتی ایجنڈے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نیشنل کانفرنس کے نظریات کو گھر گھر تک پہنچائیں گے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے پارٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
اس موقع پر عمران امین شاہ کے ہمراہ پارٹی کے متعدد مقامی عہدیداران اور کارکنان بھی موجود تھے، جنہوں نے نئے شامل ہونے والے اراکین کا خیر مقدم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ پارٹی میں انہیں مکمل عزت اور موقع فراہم کیا جائے گا۔ پروگرام کے اختتام پر مقامی لوگوں نے بھی ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں علاقے میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی۔