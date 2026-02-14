ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گریز وادی میں بجلی بحال، محکمہ بجلی کے اہلکاروں کی مثالی خدمات
گریز - بانڈی پورہ شاہراہ کو ٹریفک بحال کرنے سے قبل ہی محکمہ بجلی کے ملازمین نے بجلی خدمات بحال کیں۔
Published : February 14, 2026 at 5:51 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شدید برفباری کے باعث جہاں وادی گریز کا زمینی رابطہ ضلع صدر مقام سے کٹ کر رہ گیا وہیں بجلی کا ترسیلی نظام بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ محکمہ بجلی کے عملہ نے انتہائی نامساعد موسمی و زمینی حالات، برف اور شدید ٹھنڈ کے باوجود بجلی کا ترسیلی نظام بحال کیا باوجود اسکے کہ ابھی تک سڑک رابطہ بھی پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکا ہے۔
حکام نے بتایا کہ برفباری نے وادی گریز کے اکلوتے گرڈ لائن کو کافی نقصان پہنچایا تھا جس کے نتیجے میں کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے اور شدید سردی کے دوران مقامی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ متعدد مقامات پر تقریباً دس فٹ برف جمع ہونے سے سڑکیں بند تھیں، جس کے باعث مرمتی کام نہایت دشوار بن گیا تھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ مشکلات کے باوجود محکمہ بجلی کے فیلڈ عملہ نے ہمت نہیں ہاری اور برف و یخ بستہ موسم میں پیدل سفر کرتے ہوئے متاثر ہوئے بجلی ترسیلی نظام خاص کر بنیادی ڈھانچے کی مرمت شروع کی۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، پی ڈی ڈی بانڈی پورہ نے بتایا کہ ’’محکمہ کے عملہ نے مسلسل کام جاری رکھا تاکہ جلد از جلد بجلی بحال کی جا سکے۔‘‘
شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک واقع گریز وادی کا اکثر و بیشتر بھاری برفباری کے دوران بیرون دنیا سے زمینی رابطہ کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور ان حالات میں یہاں کے باشندوں کا حرارت اور دیگر ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے بجلی پر دارومدار بڑھ جاتا ہے۔
