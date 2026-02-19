ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام کے سیاحتی مقامات اور لدر کے کنارے پولیتھین فری زون قرار، خلاف ورزی پر ہوگا بھاری جرمانہ
پہلگام کے سیاحتی مقامات اور لدر کے کنارے پولیتھین فری زون قرار دیے گئے ہیں، خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ ہوگا۔
February 19, 2026
پہلگام، اننت ناگ (میر اشفاق): پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی (پی ڈی اے ) نے اپنے دائرۂ اختیار میں آنے والے تمام سیاحتی مقامات اور ماحولیاتی طور پر حساس علاقوں میں پولیتھین اور دیگر پلاسٹک اشیاء کے استعمال اور ساتھ رکھنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔
چیف ایگزیکٹیو افسر پی ڈی اے، میر نصر الہلال جیری کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق پہلگام کے سیاحتی مقامات، پارکس، دریائے لدر کے کناروں، ندی نالوں، جنگلاتی علاقوں، رہائشی و تجارتی زونز، مذہبی مقامات اور یاترا روٹ پر پلاسٹک بیگز، چپس کے خالی پیکٹ، پلاسٹک بوتلیں، کین مشروبات، پلاسٹک کراکری اور دیگر غیر تحلیل پذیر (نان بایوڈیگریڈیبل) اشیاء پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے پلاسٹک نقصان دہ
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پلاسٹک کچرے کی وجہ سے دریاؤں، جنگلات اور عوامی مقامات کی آلودگی سنگین ماحولیاتی خطرات کا باعث بن رہی ہے، جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پہلگام کے نازک ماحول کے تحفظ اور ماحول دوست سیاحت کے فروغ کے پیش نظر متعلقہ علاقوں کو فوری طور پر "پولی تھین فری زون" قرار دیا گیا ہے۔
خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی
حکم نامہ کو فوری طور پر نافذ العمل بناتے ہوئے انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قواعد کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مسلسل خلاف ورزی کی صورت میں محکمۂ سیاحت جموں و کشمیر کی جانب سے جاری رجسٹریشن سرٹیفکیٹس بھی منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ مزید برآں، ممنوعہ پلاسٹک یا غیر تحلیل پذیر اشیاء پھینکنے یا کوڑا کرکٹ پھیلانے والوں پر 2,000 روپیے بطور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔