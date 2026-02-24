ETV Bharat / jammu-and-kashmir

رامبن اراضی معاوضہ معاملہ: سی بی آئی نے پٹواری کو رشوت خوری کے الزام گرفتار کر لیا

یہ معاملہ رامبن کے پلی میں واقع زرعی اراضی کے حصول سے متعلق ہے۔ الزام کے مطابق پٹوری نے مدعی سے لاکھوں روپے وصول کیے۔

رامبن اراضی معاوضہ معاملہ: سی بی آئی نے پٹواری کو رشوت خوری کے الزام گرفتار کر لیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 24, 2026 at 7:07 AM IST

رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو (ACR) رامبن کے دفتر میں تعینات ایک پٹواری کو زمین کے معاوضے کے ایک مقدمے میں رشوت خوری اور بدعنوانی کے الزامات پر سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (CBI) نے گرفتار کر لیا۔


رپورٹس کے مطابق ملزم اُتم سنگھ ولد ہری سرن، جو اے سی آر دفتر رامبن میں بطور پٹواری تعینات تھا اور گاؤں کومیت، تحصیل راج گڑھ، ضلع رامبن کا رہائشی ہے، کو سی بی آئی کی ٹیم نے تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد ڈی سی آفس رامبن سے گرفتار کیا۔


یہ معاملہ ضلع رامبن کے علاقے پلی میں واقع زرعی اراضی کے سرکاری حصول سے متعلق ہے۔ معاوضے (معاوضہ) کی فائل کی جانچ پڑتال اور تصدیق کے مرحلے کے دوران ملزم نے مبینہ طور پر مدعی کو بتایا کہ معاوضے کی ادائیگی کے لیے کچھ رسمی کارروائیاں ضروری ہیں۔


الزام ہے کہ پٹواری نے مدعی کو ہدایت دی کہ وہ 2,00,000 روپے جموں و کشمیر بینک کے ایک اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مدعی نے اپنے جے اینڈ کے بینک اکاؤنٹ سے ایم پے کے ذریعے 2 لاکھ روپے منتقل کر دیے۔


الزامات کے مطابق ملزم نے اس سے قبل مدعی سے دستخط شدہ خالی چیک بھی حاصل کیے تھے اور مبینہ طور پر ان میں سے ایک چیک کیش کرا کے تین لاکھ روپے نکال لیے تھے۔ حالیہ دو لاکھ روپے کی منتقلی سمیت غیر قانونی طریقے سے وصول کی گئی مجموعی رقم پانچ لاکھ روپے بنتی ہے۔
ذرائع کے مطابق پلی میں حاصل کی گئی اراضی کا مجموعی معاوضہ تقریباً 140 کروڑ روپے ہے۔ سی بی آئی نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

