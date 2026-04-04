نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق بل پاس کرانا عمر عبداللہ سرکار کا تاریخی قدم، کشمیر سول سوسائٹی
Published : April 4, 2026 at 10:12 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): جموں وکشمیر قانون ساز اسمبلی میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق بل پاس کئے جانے پر عمر عبداللہ سرکار کی پزیرائی کی جارہی ہے۔ایسے میں ہفتے کو کشمیر سول سوسائٹی نے جموں وکشمیر میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق ایکٹ کو پاس کرنے پر بے حد مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ایکٹ کو سامنے لانے سے دیرنہ مانگ کو پورا کرنے سے یہاں نجی یونیورسٹیوں کے قیام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے راہ ہموار ہوگئی ہے۔
سول سوسائٹی کے ڈاکٹر محبوب مخدومی نے موجودہ سرکار کے اس اقدام کو سراہاتے ہوئے کہا کہ دہائیوں سے ہماری یہ مانگ رہی ہے کہ نجی یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے راہ ہموار کی جائے تاکہ جموں وکشمیر کے طلباء کو اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے باہر کی یونیورسٹیوں پر منحصر نہ رہنے پڑے۔ یہاں کے نوجوانوں کو اعلی اور پیشہ ور تعلیم حاصل کرنے کے نہ صرف باہر لاکھوں کا خرچنا پڑتا بلکہ گھر سے دور رہ کر کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ایسے میں نہ صرف یہاں کا پیسہ جموں و کشمیر سے باہر جاتا ہے بلکہ نوجوانوں کا ہنر بھی ۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایجوکیشن ایکٹ مجبوری کو پسند میں بدلنے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہےاور اس اقدام سے نہ صرف نجی یونیورسٹیوں کے قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے بلکہ جموں کشمیر کی بے روزگاری کو بھی کافی حد تک ختم کیا جاسکتا ہے ۔ انہوں نے کہا یہ ایکٹ ہمارے لیے پالیسی ہی نہیں یے بلکہ تسلی بھی ہے ۔کئی برسوں سے ہم ایکٹ کے انتظار میں تھے اور کئی فلیٹ فارموں پر ہم نے اس اہم ایکٹ کو سامنے لانے پر سرکار کی توجہ بھی مبذول کرائی ۔انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر کو ایسے فریم ورک کی ضرورت تھی اور یہ پیش رفت خطے کو نئی پہنچان دلائے گا۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر ملک کا ایسا پہلا خطہ تھا جہاں نجی یونیورسٹیوں کے قیام کی خاطر کوئی فریم ورک، ایکٹ یا بل موجود نہیں تھی۔جس کے باعث یہاں اعلی اور معیاری تعلیم نجی یونیورسٹیوں کی صورت میں حاصل کرنے میں رکاوٹیں حائل تھیں لیکن موجودہ سرکاری کی جانب سے بل لانے سے مذکورہ مشکلات یا رکاوٹیں دور ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔
پریس کانفرنس کے وادی کشمیر کے ماہرتعلیم جی این وار نے اس بل کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی یہ خاندانی میراث کی عکاسی کرتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ سرکار نے پہلی بار آج جو ایجوکیشن ایکٹ اسمبلی میں بل کی صورت پاس کرائی یہ ان کی دادا مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے اس ایکٹ کی یاد دہانی کراتی ہے جو کہ مرحوم نے 1951 میں جموں و کشمیر میں شعبہ تعلیم کی ترقی کے لئے وجودہ میں لایا تھا۔انہوں نے مزید کہا ہم موجودہ حکومت خاص وزیر اعلی عمر عبداللہ اور وزیر تعلیم سکینہ ایتو کے بے حد مشکور ہیں۔
واضح رہے کہ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے حال ہی میں جموں و کشمیر اسمبلی میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق ایک اہم بل پیش کیا ۔جس کا مقصد خطے میں اعلی تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار کو یقینی بنانا اور طلبا و طالبات کے مفادات کو تحفظ کرنا ہے۔ ایسے میں آج بل کو پاس کیا گیا جس کے اہم اور تاریخی بل سے تعبیر کیا جارہا ہے۔