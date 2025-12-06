ETV Bharat / jammu-and-kashmir

انڈیگو بحران سے سینکڑوں مسافر خاص کر طلبہ درماندہ، عمر عبداللہ نے کی تشویش ظاہر

انڈیگو کی درجنوں پروازیں منسوخ ہونے سے جموں سمیت سرینگر ایئرپورٹس پر سینکڑوں مسافر، مریض اور طلبہ درماندہ ہیں۔

سرینگر ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کا منظر
سرینگر ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کا منظر (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
Published : December 6, 2025 at 6:52 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر میں بھی ہفتے کو فضائی سفر شدید متاثر رہا، انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے درجنوں پروازیں منسوخ کیے جانے کے بعد سینکڑوں مسافر سرینگر اور جموں ایئرپورٹس پر ’بے یار و مددگار‘‘ بیٹھے نظر آئے۔ ایئرلائز کے داخلی کمپلائنس اقدامات اور نئی ’’ڈی جی سی اے ہدایات‘‘ کے باعث عملے کی کمی نے خطے میں پوری شیڈولنگ کو درہم برہم کر دیا ہے۔

سرینگر کے شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صبح آٹھ بجے تک 16 پروازیں منسوخ ہو چکی تھیں، جن میں سے 14 انڈیگو فلائٹس تھیں۔ ایئرپورٹ حکام نے بتایا کہ دن بھر کی 64 شیڈولڈ پروازوں میں انڈیگو کا حصہ سب سے زیادہ تھا، اسی لیے اس کے منسوخ کیے جانے والے آپریشنز کا اثر پورے ایئرپورٹ پر پڑا۔ حکام نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے اپنی فلائٹ اسٹیٹس لازمی چیک کریں۔

گزشتہ روز بھی یہی صورتحال نظر آئی، جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر 40 پروازیں منسوخ ہوئیں، جن میں سے 38 انڈیگو کی تھیں۔ پروازوں کی اس طرح اور اچانک منسوخی نے مریضوں، طلبہ، بزرگ شہریوں اور سرکاری ملازمین سمیت ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔

جما دینے والی ٹھنڈ میں سرینگر ایئرپورٹ پر انتظار میں بیٹھے جاوید احمد نامی ایک مسافر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہم سے پہلے یہ کہا گیا کہ فلائٹ تاخیر کی شکار ہے، پھر اچانک پرواز منسوخ ہونے کی اطلاع دی گئی۔‘‘ جاوید نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’نہ مناسب اعلان، نہ کوئی رہنمائی۔ ہزاروں مسافر دربدر ہیں۔ کل میرا امتحان جموں میں ہے، مگر پروازیں منسوخ ہونے کی کوئی وضاحت نہیں مل رہی۔‘‘

پروازیں منسوخ ہونے کی ایک فہریست (Special Arrangement)

جموں ایئرپورٹ کی صورتحال بھی مختلف نہیں، ری فنڈ کاؤنٹرز (Re Fund Counters) پر لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں جبکہ مسافروں کے مطابق انہیں الگ الگ معلومات دی گئیں۔ بعض مسافرین نے کہا: ’’کچھ کو رقم واپس ملی تو کچھ اب بھی بے خبر منتظر ہیں۔‘‘

ان پھنسے ہوئے مسافروں میں طلبہ اور مریض بھی شامل تھے۔ اپنے کینسر کے علاج کے لیے اگلے دن دہلی کے اسپتال میں سرجری کے لیے جا رہی مریم نور نے بے بسی کے عالم میں کہا: ’’میری کل (دہلی کے ایک مشہور اسپتال) اپولو میں سرجری ہے، جیسی بھی پرواز ہو میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ مگر کوئی سیٹ نہیں، کوئی موقع نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔‘‘

عبد الرحیم نامی ایک اور مسافر نے سردیوں میں کشمیر سے باہر جانے کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’بہت سے بزرگ اور بیمار لوگ ہر سال جموں یا دوسرے گرم مقامات جاتے ہیں۔ پروازوں کی اس طرح منسوخیاں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔‘‘

مسافروں کی پریشانی نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ ’’انڈیگو کے بحران کی وجہ سے JKPSC امتحان دینے والے امیدواروں پر کافی ذہنی دباؤ ہے، اور کمشن کو ’غیر معمولی حالات‘ کو دیکھتے ہوئے امتحان مؤخر کرنے پر غور کرنا چاہیے۔‘‘

اسی دوران وزارت شہری و ہوا بازی نے انڈیگو کو تمام زیر التوا ری فنڈز اتوار (7 دسمبر) رات 8 بجے تک جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ہدایت جاری کی ہے کہ متاثرہ مسافروں سے کسی بھی قسم کی ری شیڈولنگ فیس وصول نہ کی جائے۔ وزارت نے ہنگامی بنیادوں پر ان روٹس پر کرایوں کی عارضی حد بھی مقرر کر دی ہے تا کہ ایئرلائنز ضرورت مند مسافروں - خاص طور پر طلبہ، بزرگ شہریوں اور مریضوں - کو حد سے زیادہ کرایوں کا نشانہ نہ بنائیں۔

ایڈیٹر کی پسند

