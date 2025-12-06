ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انڈیگو بحران سے سینکڑوں مسافر خاص کر طلبہ درماندہ، عمر عبداللہ نے کی تشویش ظاہر
انڈیگو کی درجنوں پروازیں منسوخ ہونے سے جموں سمیت سرینگر ایئرپورٹس پر سینکڑوں مسافر، مریض اور طلبہ درماندہ ہیں۔
Published : December 6, 2025 at 6:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بھی ہفتے کو فضائی سفر شدید متاثر رہا، انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے درجنوں پروازیں منسوخ کیے جانے کے بعد سینکڑوں مسافر سرینگر اور جموں ایئرپورٹس پر ’بے یار و مددگار‘‘ بیٹھے نظر آئے۔ ایئرلائز کے داخلی کمپلائنس اقدامات اور نئی ’’ڈی جی سی اے ہدایات‘‘ کے باعث عملے کی کمی نے خطے میں پوری شیڈولنگ کو درہم برہم کر دیا ہے۔
سرینگر کے شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صبح آٹھ بجے تک 16 پروازیں منسوخ ہو چکی تھیں، جن میں سے 14 انڈیگو فلائٹس تھیں۔ ایئرپورٹ حکام نے بتایا کہ دن بھر کی 64 شیڈولڈ پروازوں میں انڈیگو کا حصہ سب سے زیادہ تھا، اسی لیے اس کے منسوخ کیے جانے والے آپریشنز کا اثر پورے ایئرپورٹ پر پڑا۔ حکام نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے اپنی فلائٹ اسٹیٹس لازمی چیک کریں۔
گزشتہ روز بھی یہی صورتحال نظر آئی، جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر 40 پروازیں منسوخ ہوئیں، جن میں سے 38 انڈیگو کی تھیں۔ پروازوں کی اس طرح اور اچانک منسوخی نے مریضوں، طلبہ، بزرگ شہریوں اور سرکاری ملازمین سمیت ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔
جما دینے والی ٹھنڈ میں سرینگر ایئرپورٹ پر انتظار میں بیٹھے جاوید احمد نامی ایک مسافر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہم سے پہلے یہ کہا گیا کہ فلائٹ تاخیر کی شکار ہے، پھر اچانک پرواز منسوخ ہونے کی اطلاع دی گئی۔‘‘ جاوید نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’نہ مناسب اعلان، نہ کوئی رہنمائی۔ ہزاروں مسافر دربدر ہیں۔ کل میرا امتحان جموں میں ہے، مگر پروازیں منسوخ ہونے کی کوئی وضاحت نہیں مل رہی۔‘‘
جموں ایئرپورٹ کی صورتحال بھی مختلف نہیں، ری فنڈ کاؤنٹرز (Re Fund Counters) پر لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں جبکہ مسافروں کے مطابق انہیں الگ الگ معلومات دی گئیں۔ بعض مسافرین نے کہا: ’’کچھ کو رقم واپس ملی تو کچھ اب بھی بے خبر منتظر ہیں۔‘‘
ان پھنسے ہوئے مسافروں میں طلبہ اور مریض بھی شامل تھے۔ اپنے کینسر کے علاج کے لیے اگلے دن دہلی کے اسپتال میں سرجری کے لیے جا رہی مریم نور نے بے بسی کے عالم میں کہا: ’’میری کل (دہلی کے ایک مشہور اسپتال) اپولو میں سرجری ہے، جیسی بھی پرواز ہو میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ مگر کوئی سیٹ نہیں، کوئی موقع نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔‘‘
عبد الرحیم نامی ایک اور مسافر نے سردیوں میں کشمیر سے باہر جانے کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’بہت سے بزرگ اور بیمار لوگ ہر سال جموں یا دوسرے گرم مقامات جاتے ہیں۔ پروازوں کی اس طرح منسوخیاں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔‘‘
Chief Minister expressed deep concern over the travel chaos caused by the ongoing airline issues, compounded by the uncertainty resulting from Lok Bhavan’s delay in approving age relaxation, a provision granted multiple times in the past. He urged JKPSC to take note of the…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) December 6, 2025
مسافروں کی پریشانی نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ ’’انڈیگو کے بحران کی وجہ سے JKPSC امتحان دینے والے امیدواروں پر کافی ذہنی دباؤ ہے، اور کمشن کو ’غیر معمولی حالات‘ کو دیکھتے ہوئے امتحان مؤخر کرنے پر غور کرنا چاہیے۔‘‘
اسی دوران وزارت شہری و ہوا بازی نے انڈیگو کو تمام زیر التوا ری فنڈز اتوار (7 دسمبر) رات 8 بجے تک جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ہدایت جاری کی ہے کہ متاثرہ مسافروں سے کسی بھی قسم کی ری شیڈولنگ فیس وصول نہ کی جائے۔ وزارت نے ہنگامی بنیادوں پر ان روٹس پر کرایوں کی عارضی حد بھی مقرر کر دی ہے تا کہ ایئرلائنز ضرورت مند مسافروں - خاص طور پر طلبہ، بزرگ شہریوں اور مریضوں - کو حد سے زیادہ کرایوں کا نشانہ نہ بنائیں۔
