گاندربل کے کلاں میں ٹرک حادثہ، مسافر کی موت

جموں و کشمیر کے کلاں میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں محمد ثاقب ولد شکیل احمد نام کے ایک شخص کی موت ہو گئی۔

گاندربل کے کلاں میں ٹرک حادثہ
گاندربل کے کلاں میں ٹرک حادثہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 9:19 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
گاندربل (فردوس احمد): جموں و کشمیر کے کلاں میں جمعہ کی شام تقریباً 9:00 بجے ایک المناک سڑک حادثہ اس وقت پیش آیا پیش آیا جب سونمرگ سے گنڈ کی طرف جا رہا ایک ٹرک (رجسٹریشن نمبر JH05DR-2949) بے قابو ہو گیا اور کھڑی ہوئی سوئفٹ کار (JK013C-8) سے ٹکرانے سے پہلے الیکٹرک ٹرانسفارمر سے ٹکرا گیا۔

اس تصادم کے باعث دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ٹرک میں سفر کرنے والا ایک مسافر جس کی شناخت محمد ثاقب ولد شکیل احمد ساکن تیواری روڈ لکھنؤ کے اندرے والی مسجد کے طور پر ہوئی، حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے اسے فوری طور پر مقامی ہسپتال پی ایچ کلاں منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

حادثے کے بعد ڈرائیور جائے وقوع سے فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے اور حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔

قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 22 اکتوبر کو پلوامہ ضلع میں حادثے کی وجہ سے ایک کمسن بچے کی موت ہو گئی تھی۔ یہ بچہ تقریباً دس دن پہلے ہِٹ اینڈ رَن معاملے میں زخمی ہو گیا تھا اور 22 اکتوبر کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ بچے کی موت کے بعد مقامی لوگوں نے جمع ہو کر اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا۔

GANDERBAL ACCIDENT
PASSENGER DIES IN GANDERBAL
TRUCK ACCIDENT AT KULLAN
گاندربل حادثہ
ACCIDENT IN GANDERBAL

