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ادھم پور میں مسافر بس کھائی میں گر گئی، 10 افراد زخمی
ریسکیو ٹیمیں، سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) اور طبی عملہ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
Published : October 21, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 11:45 AM IST
ادھم پور: جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور کی تحصیل لٹی-بسنت گڑھ کے علاقے گالا پچونڈ میں بدھ (21 اکتوبر 2026) کی صبح ایک بڑا اور دردناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک مسافر بس تیز رفتاری یا موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس اچانک واقعے کے نتیجے میں کم از کم 10 مسافروں کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی شہریوں اور انتظامیہ میں افرا تفری مچ گئی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
ڈپٹی کمشنر ادھم پور، اننت دویدی کے مطابق، حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ضلعی انتظامیہ نے فوری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ حادثے کی سنگینی کے پیشِ نظر ہنگامی امدادی ٹیمیں، سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) اور طبی عملے کو ہنگامی بنیادوں پر جائے وقوعہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ مقامی باشندوں کی بروقت مدد اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کوششوں سے تمام مسافروں کو بس کے ملبے سے نکال کر فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی۔
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ادھم پور سے رابطہ کر کے حادثے کی تفصیلات حاصل کی ہیں اور مقامی انتظامیہ کو تمام تر ممکنہ امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔
جاری ریسکیو آپریشن کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جائے حادثہ پر اضافی طبی ٹیمیں اور ایمبولینسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ دریں اثنا، رام نگر سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے طبی عملے کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ وہاں لائے جانے والے زخمیوں کو بغیر کسی تاخیر کے فوری اور بہترین علاج و معالجہ فراہم کیا جا سکے۔ پولیس نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
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اسپتال میں زخمی مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں، جبکہ حادثے کے مقام پر ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حادثے کی وجہ اور زخمی مسافروں کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔