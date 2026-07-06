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کابینہ میں کانگریس کی شمولیت ہائی کمان پر منحصر: سریندر سنگھ چنی
چنی نے بتایا کہ کابینہ میں توسیع این سی کا ذاتی فیصلہ ہے اور اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کانگریس ہائی کمان کرے گی۔
Published : July 6, 2026 at 7:05 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں و کشمیر ریاستی کانگریس کی جانب سے آج ترال کے امیرآباد، نورپورہ اور کدلہ بل، اونتی پورہ میں شمولیتی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا جس دوران متعدد افراد نے کانگریس کا ہاتھ تھاما۔ اس موقعے پر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے شامل ہونے والے افراد کا پارٹی میں خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔
اپنے خطاب میں چنی نے بتایا کہ جموں و کشمیر ریاستی کانگریس کمیٹی کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے آج ترال میں ایک شمولیتی پروگرام کی قیادت کی، جس کے دوران کئی افراد نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔
سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور ترال کی ترقی کے لیے بھی بھرپور کوشش کرے گی کیونکہ اس علاقے میں پرانی سرکاروں نے تعمیر و ترقی کا کام نہیں کیا لیکن کانگریس پارٹی وعدہ بند ہے کہ اس علاقے میں تعمیر کا کام کرے گی۔ اس موقعے پر محمد عبدللہ نائیک، بشیر احمد، اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ عمر عبدللہ سرکار کی کابینہ میں توسیع این سی کا ذاتی فیصلہ ہے اور کانگریس نئی کابینہ میں شامل ہو گی یا نہیں، اس کا فیصلہ پارٹی ہائی کمان کرے گی۔ انہوں نے گرمی کے ان ایام میں پے درپے پاور شٹ ڈاؤن پر محکمہ بجلی کو ہدف تنقید بنایا۔